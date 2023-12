Tusk ruší komisiu, ktorá vyšetrovala haváriu prezidentského špeciálu

Varšava 15. decembra (TASR) - Nová poľská vláda Donalda Tuska v piatok rozpustila spornú komisiu, ktorá vyšetrovala nehodu prezidentského špeciálu v roku 2010. Pri nešťastí vtedy zahynulo 96 ľudí vrátane vtedajšieho prezidenta Lecha Kaczyňského a jeho manželky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tzv. vyšetrovaciu subkomisiu poľského ministerstva obrany zriadil v roku 2016 Jaroslaw Kaczyňski, dvojča zosnulého Lecha, so zámerom obviniť Rusko z nehody poľského špeciálu. K potvrdeniu tejto teórie však komisia neposkytla nijaké presvedčivé dôkazy.



Bývalá vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) vedená Jaroslawom Kaczyňským vždy spochybňovala zistenia oficiálneho vyšetrovania, podľa ktorých nehodu pri Smolensku zapríčinilo zlé počasie a ľudské zlyhanie.



PiS naopak dlhodobo tvrdí, že išlo o sprisahanie, do ktorého bolo zapletené Rusko, a že lietadlo explodovalo vo vzduchu. Strana už roky každý mesiac organizuje podujatia, na ktorých sa pripomína nehoda pri Smolensku a akcentuje údajná potreba "odhaliť pravdu" o celej udalosti.



"Toto je koniec klamstiev šírených v mene poľskej vlády, koniec míňania stoviek miliónov zlotých na aktivity, ktoré nemajú nič spoločné s objasňovaním príčin tragédie, ale majú veľa spoločného s politikou," povedal novinárom námestník poľského ministra obrany.



Vyhlásil tiež, rozpustenie subkomisie je historický moment, prostredníctvom ktorého Poľsko konečne akceptuje pravdu a skutočnosť, že objasniť príčiny nehody majú len odborníci, a nie politici.



Predseda rozpustenej komisie Antoni Macierewicz z PiS kritizoval súčasného predsedu poľskej vlády Donalda Tuska, ktorý bol v úrade aj v čase nehody pri Smolensku, za to, že nezariadil repatriáciu havarovaného lietadla. To sa však nepodarilo ani počas vlády strany PiS, ktorá bola pri moci posledných osem rokov.



Nešťastie sa odohralo v apríli 2010 pri meste Smolensk na západe Ruska a zahynulo pri ňom 96 ľudí vrátane poľského exprezidenta Kaczyňského a jeho manželky. Poľská delegácia cestovala na smútočné podujatia v Katyni, kde sú pochovaní poľskí vojaci a dôstojníci zastrelení príslušníkmi sovietskej NKVD v roku 1940.