Tusk: Rusko sa snaží rozvrátiť vzťahy medzi Kyjevom a Varšavou
Téma rusko-ukrajinskej vojny rezonuje aj pred piatkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina na Aljaške.
Autor TASR
Varšava 12. augusta (TASR) - Rusko sa snaží vyvolať rozkol medzi Kyjevom a Varšavou, keďže sa blíži riešenie vo vojne na Ukrajine, vyhlásil v utorok poľský premiér Donald Tusk. Podľa neho sú protipoľské gestá zo strany Ukrajincov aj podnecovanie protiukrajinských nálad v Poľsku súčasťou scenára Vladimira Putina. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa príspevku Tuska na platforme X a správy agentúry PAP.
Tusk v príspevku na platforme X uviedol, že takéto kroky organizujú zahraniční agenti a „domáci idioti“. Jeho vyjadrenie nasledovalo po udalostiach z víkendu, keď sa na koncerte bieloruského rapera Maxa Korža vo Varšave objavili vlajky ukrajinských nacionalistických organizácií OUN-UPA (tzv. banderovci). Poslanec opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Dariusz Matecki oznámil, že vo veci podá trestné oznámenie. Polícia počas koncertu zadržala 109 osôb za rôzne priestupky a trestné činy vrátane držby drog či vnášania pyrotechniky, 50 ľudí dostalo pokuty.
Minister vnútra Marcin Kierwiňski a minister spravodlivosti Waldemar Žurek uviedli, že osoby, ktoré porušili zákon a nie sú občanmi Poľska, môžu byť deportované. Polícia zdôraznila, že pred koncertom a počas neho komunikovala s organizátorom a prijímala preventívne opatrenia na predchádzanie eskalácii.
Téma rusko-ukrajinskej vojny rezonuje aj pred piatkovým stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského lídra Vladimira Putina na Aljaške. Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyhlásil, že prípadný mier musí byť spravodlivý, trvalý a dosiahnutý s účasťou Ukrajiny. Zdôraznil, že Poľsko nepozná pojem mier za každú cenu a že hrdinský odpor Ukrajiny treba rešpektovať.
Lídri viacerých európskych krajín počas víkendu vydali spoločné vyhlásenie, že hranice nemožno meniť silou a že cestu k mieru na Ukrajine nemožno určovať bez účasti Kyjeva.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
