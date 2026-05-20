Tusk sa stretol s Magyarom vo Varšave v budove oproti ruskej ambasáde
Varšava 20. mája (TASR) - Vo Varšave prebieha stretnutie poľského premiéra Donalda Tuska a maďarského premiéra Pétera Magyara. Štátnici si na stretnutie vybrali budovu, ktorá stojí oproti ruskej ambasáde. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk privítal Magyara vo vile vládneho komplexu Parkowa, ktorá sa nachádza cez cestu oproti budove veľvyslanectva Ruskej federácie. Následne sa k premiérom pridali členovia delegácií.
Návšteva Poľska je prvou oficiálnou zahraničnou návštevou Magyara po jeho zvolení za predsedu maďarskej vlády. Pred Varšavou zavítal do Krakova, kde sa stretol s arcibiskupom Grzegorzom Ryšom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
