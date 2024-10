Tusk sa v Belehrade stretol so srbským premiérom i prezidentom

Belehrad 24. októbra (TASR) - Predsedu poľskej vlády Donalda Tuska privítal vo štvrtok v Belehrade srbský premiér Miloš Vučevič, obaja lídri následne pokračovali v rokovaniach. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry PAP.



Ide o prvú návštevu poľského premiéra v Srbsku od roku 2013. Hlavným cieľom Tuskovej cesty sú rozhovory o "európskych perspektívach" Srbska. Tusk sa neskôr stretol so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.



Na spoločnej tlačovej konferencii Tusk povedal, že jeho postoj k miestu Srbska v Európe sa v priebehu uplynulých rokov nezmenil.



"Hovorím veľmi vážne o európskych perspektívach pre tie balkánske krajiny, ktoré o to majú záujem. Rozšírenie Európskej únie musí zahŕňať aj Srbsko, pretože bez neho nie je EÚ úplná," vyhlásil poľský premiér.



Tusk napriek komplikovaným vzťahom Poľska s Ruskom tiež ocenil podporu, ktorú Srbsko prejavilo Ukrajine. "Oceňujem naše vzájomné porozumenie, pokiaľ ide o otázky, ako je humanitárna pomoc pre Ukrajinu, a skutočnosť, že môžeme hovoriť o situácii na východnej hranici Poľska, o Bielorusku, Rusku, a to so vzájomným rešpektom a porozumením napriek našim rozdielnym názorom," uviedol.



Vučič povedal, že hovoriť s Tuskom je preňho cťou, a poľského premiéra označil za jedného z najdôležitejších európskych lídrov. Poďakoval mu za to, že prišiel do Belehradu aj vtedy, keď zastával funkciu šéfa Európskej rady (2014-2019), ako aj za to, že vždy podporoval európske ambície Srbska.



Podľa neho chcel Tusk vždy načúvať i srbskej strane, čím sa odlišoval od ostatných politikov v Bruseli. Dodal, že Poľsko je dôležitým partnerom Srbska a že vzťahy medzi oboma krajinami sa neustále rozvíjajú, najmä v oblasti hospodárstva.



Uviedol tiež, že počas rozhovorov sa dotkli tém Kosova, Ukrajiny a Blízkeho východu. Vučič povedal, že Tusk by chcel, aby Belehrad akceptoval sankcie uvalené na Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ale dodal, že si vypočul aj srbský názor.



Tusk pricestoval do Srbska v stredu večer. V ten istý deň sa stretol na večeri s Vučičom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. "Je pre nás veľkým potešením, že môžeme hostiť predsedov vlád Poľska a Grécka. Vitajte, milí priatelia," napísal Vučič na sociálnej sieti X.



Tuska na jeho ceste sprevádza minister pre Európsku úniu Adam Szlapka, ako aj viac ako tucet zástupcov poľského podnikateľského sektora vrátane predsedov významných spoločností.