< sekcia Zahraničie
Tusk sa zúčastní na stretnutí tzv. koalície ochotných v Paríži
Hlavnou témou bude podľa neho podpora mieru a zastavenie ruskej agresie proti Ukrajine.
Autor TASR
Varšava 2. septembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred rokovaním vlády oznámil, že vo štvrtok sa zúčastní na stretnutí tzv. koalície ochotných v Paríži, ktoré organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hlavnou témou bude podľa neho podpora mieru a zastavenie ruskej agresie proti Ukrajine. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Formát združuje 32 štátov, ktoré spolu koordinujú kroky týkajúce sa vojny na Ukrajine, jej budúcnosti a poskytovania pomoci. Na stretnutí sa očakáva aj účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Neúčasť poľského zástupcu na stretnutí zoskupenia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na konci augusta sa stala predmetom vnútropolitickej kontroverzie. Kandelária prezidenta aj vláda sa sporili o to, do koho kompetencií stretnutie patrilo.
Podľa medializovaných informácií by sa mali do rokovaní v Elyzejskom paláci zapojiť aj nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Diskusie sa majú sústrediť aj na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.
V utorok minister zahraničia Radoslaw Sikorski rokuje v Miami s americkým náprotivkom Marcom Rubiom. „Spolieham sa na efektívnosť našich vzťahov a zdôrazňujem, že bezpečnosť Poľska je kľúčová,“ okomentoval stretnutie v USA premiér Tusk. V stredu sa s Trumpom stretne aj prezident Karol Nawrocki. Témami stretnutí majú byť bezpečnosť NATO aj vojna na Ukrajine.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Formát združuje 32 štátov, ktoré spolu koordinujú kroky týkajúce sa vojny na Ukrajine, jej budúcnosti a poskytovania pomoci. Na stretnutí sa očakáva aj účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Neúčasť poľského zástupcu na stretnutí zoskupenia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na konci augusta sa stala predmetom vnútropolitickej kontroverzie. Kandelária prezidenta aj vláda sa sporili o to, do koho kompetencií stretnutie patrilo.
Podľa medializovaných informácií by sa mali do rokovaní v Elyzejskom paláci zapojiť aj nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Diskusie sa majú sústrediť aj na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.
V utorok minister zahraničia Radoslaw Sikorski rokuje v Miami s americkým náprotivkom Marcom Rubiom. „Spolieham sa na efektívnosť našich vzťahov a zdôrazňujem, že bezpečnosť Poľska je kľúčová,“ okomentoval stretnutie v USA premiér Tusk. V stredu sa s Trumpom stretne aj prezident Karol Nawrocki. Témami stretnutí majú byť bezpečnosť NATO aj vojna na Ukrajine.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)