Tusk sa zúčastní na stretnutí tzv. koalície ochotných v Paríži

Na snímke Donald Tusk. Foto: TASR - Pavol Zachar

Hlavnou témou bude podľa neho podpora mieru a zastavenie ruskej agresie proti Ukrajine.

Autor TASR
Varšava 2. septembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred rokovaním vlády oznámil, že vo štvrtok sa zúčastní na stretnutí tzv. koalície ochotných v Paríži, ktoré organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Hlavnou témou bude podľa neho podpora mieru a zastavenie ruskej agresie proti Ukrajine. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Formát združuje 32 štátov, ktoré spolu koordinujú kroky týkajúce sa vojny na Ukrajine, jej budúcnosti a poskytovania pomoci. Na stretnutí sa očakáva aj účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Neúčasť poľského zástupcu na stretnutí zoskupenia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na konci augusta sa stala predmetom vnútropolitickej kontroverzie. Kandelária prezidenta aj vláda sa sporili o to, do koho kompetencií stretnutie patrilo.

Podľa medializovaných informácií by sa mali do rokovaní v Elyzejskom paláci zapojiť aj nemecký kancelár Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník NATO Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Diskusie sa majú sústrediť aj na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.

V utorok minister zahraničia Radoslaw Sikorski rokuje v Miami s americkým náprotivkom Marcom Rubiom. „Spolieham sa na efektívnosť našich vzťahov a zdôrazňujem, že bezpečnosť Poľska je kľúčová,“ okomentoval stretnutie v USA premiér Tusk. V stredu sa s Trumpom stretne aj prezident Karol Nawrocki. Témami stretnutí majú byť bezpečnosť NATO aj vojna na Ukrajine.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
