Tusk: Sabotážne akcie Kremľa prekročili kritickú hranicu
Autor TASR
Varšava 21. novembra (TASR) - Sabotážne akcie, ktoré sú už mesiace inšpirované a priamo organizované službami Kremľa, prekročili podľa poľského premiéra Donalda Tuska kritickú hranicu. Ako v piatok vyhlásil na pôde Sejmu, možno už hovoriť o štátnom terorizme. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Tusk zdôraznil, že nedávne udalosti nenechávajú priestor na pochybnosti, keďže Rusko realizuje ďalšiu fázu hybridnej vojny s cieľom destabilizovať Poľsko. Dodal, že cieľom týchto útokov sú ničenie, ohrozenie životov ľudí a rozvrat základov poľského štátu. Premiér zároveň upozornil, že nie všetci pochopili vážnosť situácie a výzvy, pred ktorými krajina stojí.
Sejm zároveň jednohlasne schválil program modernizácie zložiek spadajúcich pod ministerstvo vnútra. Do roku 2029 má byť na tento účel vynaložených 13 miliárd zlotých (vyše 3 mld. eur)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
