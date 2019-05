Tusk: Šance Britov zotrvať v EÚ sú 20 až 30 percent

Voliči v Spojenom kráľovstve sa kvôli nedodržaniu pôvodného termínu brexitu (29. marca) budú musieť zúčastniť aj na voľbách do Európskeho parlamentu stanovených na 23.-26. mája.

Brusel 10. mája (TASR) - Predseda Európskej rady Donald Tusk si myslí, že šance Spojeného kráľovstva zostať v Európskej únii sú 20-30 percent. Uviedol to v piatok v rozhovore pre poľský denník Gazeta Wyborcza.



Tusk ďalej povedal, že Briti začali skutočnú diskusiu o odchode alebo zotrvaní v Únii až po referende z júna 2016.



"Skutočná diskusia o dôsledkoch brexitu nezačala pred a ani počas kampane o referende, ale až po hlasovaní. Dnes by výsledky hlasovania pravdepodobne vyzerali inak," konštatoval Tusk.



Zároveň upozornil na paradox, že až brexit spustil proeurópske hnutie v Británii. "Šance, že k brexitu nedôjde, sú dnes okolo 20 až 30 percent. To je veľa," dodal.



Zároveň navrhol usporiadať ďalšie referendum o brexite vzhľadom na precedens, že Británia už zorganizovala dva podobné plebiscity. Prvý v roku 1975 sa týkal toho, či má krajina zostať vo vtedajšom Európskom hospodárskom spoločenstve, ku ktorému sa pripojila dva roky predtým.



Ak bolo podľa Tuska možné zmeniť v júni 2016 rozhodnutie prijaté v roku 1975, malo by byť možné uskutočniť druhé referendum o brexite.



Predseda Európskej rady sa nikdy netajil názorom, že je sklamaný výsledkom referenda o brexite, v ktorom sa za odchod z EÚ vyslovila tesná väčšina 52 percent voličov.



Voliči v Spojenom kráľovstve sa kvôli nedodržaniu pôvodného termínu brexitu (29. marca) budú musieť zúčastniť aj na voľbách do Európskeho parlamentu stanovených na 23.-26. mája.