Tusk skritizoval opozíciu za blokovanie regulácie kryptomien
Tusk hovorí, že poľská legislatíva zaostáva za európskymi pravidlami, pričom opakované veto prezidenta a postoj opozičných strán bránia prijatiu účinnej ochrany klientov na trhu s kryptomenami.
Autor TASR
Varšava 8. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu skritizoval opozíciu a ľudí okolo prezidenta Karola Nawrockého pre blokovanie regulácie trhu s kryptomenami a poukázal na podozrivé finančné prevody spojené s touto témou. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Premiér vo vyhlásení pred rokovaním vlády zdôraznil, že legislatíva o kryptomenách, ktorú chce vláda presadiť, nie je nadmernou reguláciou, ako tvrdia kritici. „Toto nie je nadregulácia. Táto regulácia má skutočne ochrániť ľudí pred udalosťami, ktoré môžu dramaticky zasiahnuť ich peňaženky,“ uviedol.
Tusk hovorí, že poľská legislatíva zaostáva za európskymi pravidlami, pričom opakované veto prezidenta a postoj opozičných strán bránia prijatiu účinnej ochrany klientov na trhu s kryptomenami.
V tejto súvislosti poukázal aj na informácie od Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW). „Na prelome októbra a novembra 2025, mesiac pred hlasovaním o vete prezidenta v tejto veci, predseda spoločnosti Zondacrypto Przemyslaw Kral uskutočnil platby v prospech dvoch nadácií,“ uviedol o subjektoch napojených na opozičných politikov. Spomenul sumu 450.000 zlotých (vyše 105.000 eur) smerujúcu k nadácii spojenej so Zbigniewom Ziobrom, aj ďalšiu transakciu vo výške 70.000 eur v prospech nadácie poslanca Przemyslawa Wiplera.
Kryptoburza Zondacrypto bola podľa neho aj hlavným sponzorom konzervatívnej konferencie CPAC v Rzešowe, na ktorom sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia počas prezidentskej volebnej kampane.
Tusk vyhlásil, že tieto okolnosti vyvolávajú otázky o možnom vplyve lobistov na legislatívny proces. Dodal, že prípad už preverujú príslušné orgány a zdôraznil potrebu zabezpečiť ochranu investorov a transparentnosť pri prijímaní zákonov.
Šéf prezidentskej kancelárie Zbigniew Bogucki podľa agentúry PAP už v decembri 2025 po snahe vládnej koalície prelomiť prezidentské veto vyhlásil, že Nawrocki nesúhlasil so zákonom pre nejednoznačné a neprimerané ustanovenia, a vyzval na spoločnú prácu na nových predpisoch v tejto oblasti.
Predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski vtedy v Sejme oznámil, že klub PiS vo veci podporuje prezidenta, aj keď on sám je voči kryptomenám kritický. „Osobne si myslím, že by mali byť zakázané, ale v tomto prezident uznal, že je to preregulované,“ povedal podľa PAP. Bez hlasov opozície nemajú koaličné strany dostatočnú väčšinu na prelomenie veta hlavy štátu.
Premiér vo vyhlásení pred rokovaním vlády zdôraznil, že legislatíva o kryptomenách, ktorú chce vláda presadiť, nie je nadmernou reguláciou, ako tvrdia kritici. „Toto nie je nadregulácia. Táto regulácia má skutočne ochrániť ľudí pred udalosťami, ktoré môžu dramaticky zasiahnuť ich peňaženky,“ uviedol.
Tusk hovorí, že poľská legislatíva zaostáva za európskymi pravidlami, pričom opakované veto prezidenta a postoj opozičných strán bránia prijatiu účinnej ochrany klientov na trhu s kryptomenami.
V tejto súvislosti poukázal aj na informácie od Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW). „Na prelome októbra a novembra 2025, mesiac pred hlasovaním o vete prezidenta v tejto veci, predseda spoločnosti Zondacrypto Przemyslaw Kral uskutočnil platby v prospech dvoch nadácií,“ uviedol o subjektoch napojených na opozičných politikov. Spomenul sumu 450.000 zlotých (vyše 105.000 eur) smerujúcu k nadácii spojenej so Zbigniewom Ziobrom, aj ďalšiu transakciu vo výške 70.000 eur v prospech nadácie poslanca Przemyslawa Wiplera.
Kryptoburza Zondacrypto bola podľa neho aj hlavným sponzorom konzervatívnej konferencie CPAC v Rzešowe, na ktorom sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia počas prezidentskej volebnej kampane.
Tusk vyhlásil, že tieto okolnosti vyvolávajú otázky o možnom vplyve lobistov na legislatívny proces. Dodal, že prípad už preverujú príslušné orgány a zdôraznil potrebu zabezpečiť ochranu investorov a transparentnosť pri prijímaní zákonov.
Šéf prezidentskej kancelárie Zbigniew Bogucki podľa agentúry PAP už v decembri 2025 po snahe vládnej koalície prelomiť prezidentské veto vyhlásil, že Nawrocki nesúhlasil so zákonom pre nejednoznačné a neprimerané ustanovenia, a vyzval na spoločnú prácu na nových predpisoch v tejto oblasti.
Predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski vtedy v Sejme oznámil, že klub PiS vo veci podporuje prezidenta, aj keď on sám je voči kryptomenám kritický. „Osobne si myslím, že by mali byť zakázané, ale v tomto prezident uznal, že je to preregulované,“ povedal podľa PAP. Bez hlasov opozície nemajú koaličné strany dostatočnú väčšinu na prelomenie veta hlavy štátu.