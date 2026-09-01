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Tusk: Slobodný svet dovolil nečinnosťou Hitlerovi rozpútať vojnu
Tusk spomenul osamelosť poľských vojakov na začiatku vojny a argumenty, ktorými vtedajší svet ospravedlňoval nečinnosť.
Autor TASR
Gdansk 1. septembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok na Westerplatte v Gdansku, kde sa v roku 1939 začala druhá svetová vojna, vyzval slobodný svet, aby neopakoval chyby, ktoré pred vojnou umožnili nacistickému Nemecku beztrestnú agresiu. Zdôraznil, že bezpečnosť Ukrajiny súvisí aj s bezpečnosťou Poľska a celého slobodného sveta. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk spomenul osamelosť poľských vojakov na začiatku vojny a argumenty, ktorými vtedajší svet ospravedlňoval nečinnosť. „Aj keby bolo vojakov na Westerplatte desať, sto alebo tisíckrát viac, nedalo by nám to šancu na víťazstvo, pretože slobodný svet dovolil Hitlerovi, dovolil fašistickému Nemecku rozpútať vojnu a beztrestnú agresiu,“ povedal.
„Pamätajme, práve vtedy sa hovorilo: to je len Česko, práve vtedy sa hovorilo: nebudeme zomierať za Gdansk, práve vtedy sa hovorilo: to je len Poľsko, je to koridor, možno sa podarí vyhnúť veľkej vojne, neprovokujme agresora,“ dodal.
Premiér zdôraznil potrebu jednoty Poľska, Európy, Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie, ktorá podľa neho nesmie byť len spojenectvom na papieri. Zároveň varoval pred obnovením fašizmu, nenávisti a agresie a uviedol, že zodpovednosťou Západu je zaujať tvrdý postoj voči Rusku.
„Ak dnes povieme, že je to len Ukrajina, niekto o niekoľko mesiacov, o rok alebo o dva povie, že je to opäť len Poľsko,“ povedal Tusk. Nadchádzajúce mesiace podľa neho môžu byť rozhodujúce nielen pre nezávislosť Ukrajiny, ale aj pre bezpečnosť Poľska a celého slobodného sveta.
Tusk poukázal na prípady sabotáží a provokácií, ku ktorým došlo v posledných dňoch nielen v Poľsku, ale aj v ďalších krajinách. Za hlavnú lekciu Westerplatte označil potrebu zabezpečiť pomoc obeti konfliktu. „Najdôležitejšou lekciou z Westerplatte je, aby už nikdy ten, koho napadol agresor, nezostal sám,“ uviedol.
Prezident Karol Nawrocki na Westerplatte vyzval poľskú vládu, aby podporila úsilie o získanie vojnových reparácií od Nemecka. Podľa neho by dnes mohli slúžiť aj na posilnenie bezpečnosti Poľska.
„Reparácie a odškodnenie Poľsku by mali byť vyplatené. Nielen pre historickú spravodlivosť, ale aj pre budúcnosť. Dnes môžu tieto reparácie slúžiť bezpečnosti,“ uviedol Nawrocki.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk spomenul osamelosť poľských vojakov na začiatku vojny a argumenty, ktorými vtedajší svet ospravedlňoval nečinnosť. „Aj keby bolo vojakov na Westerplatte desať, sto alebo tisíckrát viac, nedalo by nám to šancu na víťazstvo, pretože slobodný svet dovolil Hitlerovi, dovolil fašistickému Nemecku rozpútať vojnu a beztrestnú agresiu,“ povedal.
„Pamätajme, práve vtedy sa hovorilo: to je len Česko, práve vtedy sa hovorilo: nebudeme zomierať za Gdansk, práve vtedy sa hovorilo: to je len Poľsko, je to koridor, možno sa podarí vyhnúť veľkej vojne, neprovokujme agresora,“ dodal.
Premiér zdôraznil potrebu jednoty Poľska, Európy, Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie, ktorá podľa neho nesmie byť len spojenectvom na papieri. Zároveň varoval pred obnovením fašizmu, nenávisti a agresie a uviedol, že zodpovednosťou Západu je zaujať tvrdý postoj voči Rusku.
„Ak dnes povieme, že je to len Ukrajina, niekto o niekoľko mesiacov, o rok alebo o dva povie, že je to opäť len Poľsko,“ povedal Tusk. Nadchádzajúce mesiace podľa neho môžu byť rozhodujúce nielen pre nezávislosť Ukrajiny, ale aj pre bezpečnosť Poľska a celého slobodného sveta.
Tusk poukázal na prípady sabotáží a provokácií, ku ktorým došlo v posledných dňoch nielen v Poľsku, ale aj v ďalších krajinách. Za hlavnú lekciu Westerplatte označil potrebu zabezpečiť pomoc obeti konfliktu. „Najdôležitejšou lekciou z Westerplatte je, aby už nikdy ten, koho napadol agresor, nezostal sám,“ uviedol.
Prezident Karol Nawrocki na Westerplatte vyzval poľskú vládu, aby podporila úsilie o získanie vojnových reparácií od Nemecka. Podľa neho by dnes mohli slúžiť aj na posilnenie bezpečnosti Poľska.
„Reparácie a odškodnenie Poľsku by mali byť vyplatené. Nielen pre historickú spravodlivosť, ale aj pre budúcnosť. Dnes môžu tieto reparácie slúžiť bezpečnosti,“ uviedol Nawrocki.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)