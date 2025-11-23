< sekcia Zahraničie
Tusk: Sme pripravení pracovať na pláne USA, no chceme poznať autora
V sobotu sa na okraj summitu skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu stretli lídri viacerých európskych štátov, EÚ, Kanady a Japonska, aby diskutovali o 28-bodovom mierovom pláne.
Autor TASR
Varšava 23. novembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu na sociálnej sieti X uviedol, že spoločne s lídrami Európy, Kanady a Japonska sú pripravení pracovať na americkom mierovom pláne pre Ukrajinu, a to napriek výhradám. Podľa neho je však potrebné vedieť, kto je autorom tohto plánu, ktorý podľa médií vyhovuje mnohým požiadavkám Ruska, píše TASR.
„Spolu s lídrami Európy, Kanady a Japonska sme vyhlásili našu pripravenosť pracovať na 28-bodovom pláne napriek niektorým výhradám. Avšak predtým, ako začneme našu prácu, by bolo dobré presne vedieť, kto je autorom plánu a kde bol vytvorený,“ napísal Tusk na X.
V sobotu sa na okraj summitu skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu stretli lídri viacerých európskych štátov, EÚ, Kanady a Japonska, aby diskutovali o 28-bodovom mierovom pláne, ktoré Spojené štáty vo štvrtok odovzdali Ukrajine. Lídri v spoločnom vyhlásení uviedli, že tento plán je základ, ktorý si vyžaduje ďalšiu prácu. Vyjadrili však obavy z navrhovaných obmedzení ukrajinských ozbrojených síl. V nedeľu o tomto pláne budú v Ženeve diskutovať zástupcovia Ukrajiny, Británie, Francúzska a Nemecka s predstaviteľmi USA.
Otázkou autorstva amerického mierového plánu sa už v piatok zaoberal britský denník The Guardian, ktorý v analýze informoval, že sa zdá, že niektoré pasáže v americkom „mierovom návrhu“ pre Ukrajinu boli pôvodne napísané v ruštine. Na viacerých miestach v tomto texte by jazyk fungoval v ruštine, v angličtine sa však zdá byť dosť podivný. To vyvolalo otázky o autorstve tohto plánu, ktorý podľa Bieleho domu vypracovali americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec prezidenta USA Steve Witkoff.
Agentúra Reuters s odvolaním na viaceré zdroje informovala, že americkí predstavitelia a kongresmani sú čoraz viac znepokojení októbrovým stretnutím v Miami, na ktorom sa vyslanci amerického prezidenta Witkoff a Jared Kushner stretli s Kirillom Dmitrijevom, sankcionovaným ruským vyslancom, na ktorého sa vzťahujú sankcie USA. Na schôdzke údajne spoločne vypracovali plán na ukončenie vojny na Ukrajine.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu odmietla tvrdenia, že navrhovaný mierový plán pre Ukrajinu vypracovalo Rusko a trvá na tom, že jeho autorom sú Spojené štáty.
