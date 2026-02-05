< sekcia Zahraničie
Tusk so Zelenským rokuje o podpore Ukrajiny a povojnovej obnove
Tuska sprevádza minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski, ktorý pripravuje medzinárodnú konferenciu o obnove Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 5. februára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok ráno pricestoval na návštevu Kyjeva, kde sa stretol s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Rokovania sa týkali pokračujúcej podpory Ukrajiny a možností povojnovej obnovy krajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Tuska sprevádza minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski, ktorý pripravuje medzinárodnú konferenciu o obnove Ukrajiny. Predseda poľskej vlády pred cestou uviedol, že Poľsko má záujem zapojiť sa do veľkých investičných projektov po ukončení bojov alebo po dosiahnutí prímeria.
Návšteva sa uskutočňuje v čase pokračujúcich ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktoré spôsobujú rozsiahle výpadky dodávok elektriny a tepla. Situácia je najmä v hlavnom meste dlhodobo kritická a obyvatelia fungujú v mimoriadne náročných podmienkach.
Počas pobytu v Kyjeve Tusk spolu so Zelenským položil vence pri pamätníkoch obrancov Ukrajiny a na Poľskom vojnovom cintoríne v Bykivni. Poľsko v posledných týždňoch poskytlo Ukrajine aj pomoc vo forme generátorov zo štátnych zásob a verejných zbierok. Poľskí a slovenskí dobrovoľníci z Krakova v uplynulých dňoch v meste rozdávali tisíce porcií tradičnej poľskej polievky žurek.
V Spojených arabských emirátoch (SAE) sa koncom januára začali trojstranné rokovania medzi USA, Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny, ktoré ukrajinský prezident označil za konštruktívne. V metropole SAE Abú Zabí pokračuje vo štvrtok druhým dňom druhé kolo týchto rokovaní.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)