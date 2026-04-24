Tusk spochybnil pripravenosť USA brániť Európu v prípade ruského útoku
Tusk uviedol, že kľúčovou otázkou pre Európu je, či USA zostanú lojálnym spojencom v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v NATO.
Autor TASR
Varšava 24. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v piatkovom rozhovore pre denník Financial Times spochybnil pripravenosť Spojených štátov splniť si svoje záväzky voči Európe v prípade ruského útoku a vyzval na posilnenie obranných kapacít Európskej únie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Tusk uviedol, že kľúčovou otázkou pre Európu je, či USA zostanú lojálnym spojencom v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v NATO. Zároveň zdôraznil potrebu praktického naplnenia týchto záväzkov, nielen ich formálneho deklarovania.
Podľa Tuska čelí východné krídlo NATO reálnej hrozbe zo strany Ruska, pričom na možný konflikt sa podľa neho musia krajiny pripravovať ako na riziko vzdialené už nie roky, ale mesiace. Poukázal aj na incident z minulého roka, keď ruské drony narušili poľský vzdušný priestor, pričom reakcia aliancie podľa neho nebola dostatočná.
Premiér zdôraznil, že jeho vyjadrenia neznamenajú spochybnenie článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ale skôr snahu o jeho reálne uplatňovanie v praxi. „Chcel by som veriť, že stále platí, ale niekedy mám s tým trochu problém,“ uviedol.
V tejto súvislosti vyzval Európsku úniu, aby sa stala skutočnou alianciou, schopnou zabezpečiť vlastnú obranu. Podľa neho si to vyžaduje konkrétne nástroje, posilnenie vojenských kapacít a lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi.
Tusk zároveň zdôraznil potrebu hlbšej integrácie Európy v oblasti obrany, vrátane schopnosti rýchlo presúvať vojenské sily a efektívne reagovať na bezpečnostné hrozby. Dodal, že vojna na Ukrajine prispela k väčšiemu uvedomeniu si nutnosti spoločného postupu v oblasti bezpečnosti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
