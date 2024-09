Tusk: Sprísnenie kontrol na nemeckých hraniciach je neprijateľné

Varšava 10. septembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok odsúdil podľa jeho slov neakceptovateľné rozhodnutie susedného Nemecka sprísniť hraničné kontroly s cieľom obmedziť nelegálnu migráciu do krajiny. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



"V najbližších hodinách oslovíme ďalšie krajiny, ktorých sa rozhodnutie Berlína týka, na naliehavé konzultácie. Takéto kroky sú z pohľadu Poľska neprijateľné," vyhlásil Tusk.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová oznámila obnovenie pasových kontrol na všetkých pozemných hraniciach Nemecka v pondelok. Hraničné kontroly sa začnú 16. septembra a budú trvať šesť mesiacov.



K tomuto kroku pristúpil Berlín po augustovom smrteľnom útoku nožom v západonemeckom Solingene. Útočník zabil tri osoby a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia. Hlavným podozrivým je 26-ročný Sýrčan, ktorý sa vyhýbal príkazu na deportáciu z Nemecka do Bulharska, kde prvýkrát vstúpil na územie EÚ.



Všetky susedné krajiny Nemecka patria do schengenského priestoru, ktorý za normálnych okolností umožňuje cestovanie bez kontrol na vnútorných hraniciach.