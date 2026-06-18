< sekcia Zahraničie
Tusk: Stretnutie lídrov V4 pred summitom je významným momentom
Koordinačné stretnutie na Facebooku privítal aj maďarský premiér Péter Magyar.
Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusk a Péter Magyar sa vo štvrtok v Bruseli zišli na koordinačnom stretnutí pred zasadnutím Európskej rady. Poľský premiér Tusk to označil za „výnimočný moment“. Lídri V4 sa pred summitom EÚ nestretli už niekoľko rokov pre nezhody ohľadom vojny na Ukrajine, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Tu v Bruseli otvárame prvé zasadnutie Vyšehradskej skupiny po rokoch,“ povedal Tusk pred zasadnutím Európskej rady. „Je to veľmi výnimočný okamih. Bol by som veľmi rád, aby sa táto skupina opäť dala do pohybu, keďže v Európe máme niekoľko spoločných problémov, ktoré treba riešiť,“ citovala Tuska televízia Euronews.
Koordinačné stretnutie na Facebooku privítal aj maďarský premiér Péter Magyar. „Obnovujeme vyšehradskú spoluprácu,“ napísal predseda maďarskej vlády, ktorý ocenil, že premiéri SR, Česka a Poľska prijali jeho pozvanie na budúcotýždňový summit V4 do Maďarska.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
„Tu v Bruseli otvárame prvé zasadnutie Vyšehradskej skupiny po rokoch,“ povedal Tusk pred zasadnutím Európskej rady. „Je to veľmi výnimočný okamih. Bol by som veľmi rád, aby sa táto skupina opäť dala do pohybu, keďže v Európe máme niekoľko spoločných problémov, ktoré treba riešiť,“ citovala Tuska televízia Euronews.
Koordinačné stretnutie na Facebooku privítal aj maďarský premiér Péter Magyar. „Obnovujeme vyšehradskú spoluprácu,“ napísal predseda maďarskej vlády, ktorý ocenil, že premiéri SR, Česka a Poľska prijali jeho pozvanie na budúcotýždňový summit V4 do Maďarska.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)