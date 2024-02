Tusk: Summit v Prahe odhalí, či má V4 zmysel

Varšava 26. februára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok uviedol, že zhodnotí, či má Vyšehradská štvorka (V4) stále zmysel po utorkovom summite krajín V4 v Českej republike. Zároveň uviedol, že s údivom počúval nedávny príhovor slovenského premiéra Roberta Fica o Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Otvorene vám poviem, či má Vyšehradská štvorka stále zmysel, keď sa vrátim zo stretnutia v Prahe," uviedol Tusk s tým, že summit toho "vysvetlí veľa".



Tusk uviedol, že preverí okrem iného aj úlohu V4 v rámci Európskej únie. V4 sa pritom podľa neho podarilo v rámci EÚ veľa dosiahnuť, keď všetci jej predstavitelia boli "silnými podporovateľmi posilňovania Západu a demokratov". Poukázal však na to, že v súčasnosti sa zdá, že krajiny V4 myslia v oblasti bezpečnosti predovšetkým na vlastné záujmy.



"Nevidím nijaký dôvod, prečo by aj v súčasnosti krajiny tohto regiónu nemohli byť tak ako kedysi jednotné pri odpore a podporiť tých, ktorí bojujú proti režimu, ktorý nerešpektuje žiadnu z našich spoločných hodnôt," povedal Tusk.



"Je to akýsi paradox, že dnes z Budapešti a Bratislavy prichádzajú tak nejednoznačné signály, čo sa týka (prezidenta Vladimira) Putina a Ruska," dodal Tuska. Uviedol tiež, že s údivom počúval Ficov príhovor.



Vyšehradská štvorka je kultúrnym a politickým spoločenstvom štyroch stredoeurópkych krajín - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Ich vzťahy však v poslednom období narúša postoj Slovenska a Maďarska k vojne na Ukrajine, konštatuje PAP.



Maďarský premiér Viktor Orbán si totiž aj napriek vojne na Ukrajine potriasol rukou s Putinom a často je v rozpore s Bruselom pri presadzovaní politiky týkajúcej sa Ukrajiny, čo hnevá Varšavu.



PAP pripomenula aj sobotňajší príhovor Fica k druhému výročiu vojny na Ukrajine, v ktorom odmietol slovenskú vojenskú pomoc pre Ukrajinu a uviedol, že vojna sa začala v roku 2014 "vyčíňaním ukrajinských neonacistov". Povedal tiež, že stávka Západu na víťazstvo Ukrajiny vo vojne s Ruskom zlyhala, ale západné krajiny si nedokážu priznať, že nefunguje ich stratégia predlžovania konfliktu masívnou podporou Ukrajiny a sankciami proti Rusku. Uviedol však, že Rusko inváziou na Ukrajinu porušilo medzinárodné právo.