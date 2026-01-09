Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tusk: Transatlantické väzby sú šancou na prežitie slobodného sveta

Na snímke Donald Tusk. Foto: TASR/AP

Premiér uviedol, že Poľsko sa usiluje zachovať čo najsilnejšie väzby medzi Európou a Spojenými štátmi, pretože v tom vidí základ svojej aj európskej bezpečnosti.

Autor TASR
Varšava 9. januára (TASR) - Transatlantické väzby medzi Európou a Spojenými štátmi sú jedinou šancou na prežitie slobodného sveta. Poľský premiér Donald Tusk to povedal na tlačovej konferencii v piatok po stretnutí s poľským prezidentom Karolom Nawrockým, pričom sa označil na najviac proamerického politika v Európe a vyjadril obavu z oslabenia solidarity v rámci NATO. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Premiér uviedol, že Poľsko sa usiluje zachovať čo najsilnejšie väzby medzi Európou a Spojenými štátmi, pretože v tom vidí základ svojej aj európskej bezpečnosti.

„Nie som fanúšikom všetkých činov a správania súčasnej americkej administratívy, ale nič to nemení na mojom presvedčení, že Spojené štáty, Európa a NATO sú jedinou šancou na prežitie nášho sveta, v ktorom sú hodnoty slobody a ľudskosti dôležité,“ zdôraznil Tusk.

Dodal, že Poľsko ako lojálny spojenec musí zostať úprimné voči USA aj v prípade rozdielnych názorov.

Medzi priateľmi by ste mali úprimne hovoriť o tom, čo je správne a čo nie,“ uviedol premiér a vyjadril znepokojenie v súvislosti so situáciou okolo Grónska.

Stretnutie s prezidentom Nawrockým Tusk označil za konštruktívne a zdôraznil, že vláda a prezident budú spolupracovať pri presadzovaní spoločných bezpečnostných priorít krajiny a prezentácii na samite G20 v USA.

Obaja politici sa zhodli na potrebe jednotného postupu štátnych inštitúcií pri ochrane poľských záujmov a deklarovali, že otázky bezpečnosti Poľska, ako aj vzťahov s Ukrajinou a Ruskom, by mali zostať mimo vnútropolitických sporov, čo potvrdil aj hovorca prezidenta Rafal Lešiewicz.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
