Tusk: Ukrajina môže rátať s bezpodmienečnou podporou Poľska

Varšava 2. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v nedeľu uviedol, že Poľsko by mohlo využiť svoje priateľské vzťahy s Washingtonom na to, aby pred rokovaniami s európskymi spojencami presvedčilo Spojené štáty, aby viac podporovali Ukrajinu.



Podľa agentúry AFP citovanej TASR Tusk pritom priznal, že existuje "určitá dilema" v tom, že postoj USA k Ukrajine "nie je taký jasný ako ten náš". Vyzval však prekonať túto situáciu, pričom zdôraznil, že Poľsko má teraz "vynikajúce vzťahy so Spojenými štátmi" a v budúcnosti ich "posilní".



Tusk vyslovil predpoklad, že na summite v Londýne bude Poľsko "viac počuť" vďaka jeho vysokým výdavkom na obranu a "veľmi dobrým vzťahom s Američanmi".



Avizoval tiež, že v Londýne navrhne zvýšenie počtu európskych vojakov na východnom krídle Európskej únie: vo Fínsku, pobaltských štátoch a v Poľsku, aby lepšie chránili svoje hranice s Ruskom a Bieloruskom.



"Zamyslite sa nad tým, ako to znie: 500 miliónov Európanov žiada 300 miliónov Američanov, aby ich chránili pred 130 miliónmi Rusov," pripomínal Tusk v rozhovore s novinármi krátko pred odletom do Londýna.



Nová americká administratíva iniciovala zblíženie s Ruskom a prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance často opakujú názory a tvrdenia Kremľa o vojne, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine. Aj s týmto naratívom súvisela slovná prestrelka, ktorá sa odohrala v piatok v Bielom dome medzi Zelenským a Trumpom s Vanceom a ktorá ohrozila podporu USA Ukrajine. Tusk však v nedeľu zopakoval, že Ukrajina môže počítať s podporou jeho krajiny bez akýchkoľvek dodatočných podmienok.



Tusk tiež konštatoval, že "Európa sa prebudila", a podporil výzvu talianskej premiérky Giorgie Meloniovej na zvolanie summitu Európskej únie a Spojených štátov.



Po tom, ako Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine sa Poľsko stalo jedným z najbližších spojencov Ukrajiny. Cez Poľsko prichádza na Ukrajinu západná vojenská podpora. Poľsko na svojom území prijalo aj asi milión ukrajinských utečencov.