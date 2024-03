Tusk upozornil na hrozbu novej vojny v Európe, píšu médiá

Varšava 30. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk pre európske média uviedol, že Európa znova vstúpila do predvojnového obdobia. Tiež upozornil na význam spoločnej obrany. TASR o tom informuje podľa piatkových správ agentúry DPA a webovej stránky stanice BBC.



"Nechcem nikoho vystrašiť, no vojna už nie je pojmom z minulosti," uviedol Tusk pre európske médiá. "Je skutočná a začala sa pred viac než dvoma rokmi," povedal.



Poľský premiér podľa svojich slov pozoruje zmenu myslenia v Európe. Nikto už viac nespochybňuje potrebu spoločnej obrany.



Tusk vo svojich vyjadreniach uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin bez akýchkoľvek dôkazov viní Ukrajinu z útokov na koncertnú halu na predmestí Moskvy a pociťuje potrebu zdôvodniť útoky na civilné ciele na Ukrajine, násilie ktorých narastá, píše BBC. Takisto pripomenul, že Rusko počas uplynulého týždňa po prvý raz za denného svetla zaútočilo na Kyjev hypersonickými strelami.



Poľský premiér tiež povedal, že Európa - bez ohľadu na výsledok amerických prezidentských volieb - bude pre Washington atraktívnejším partnerom, ak sa stane vojensky viac sebestačnou, píše denník The Guardian. Tiež žiadal urýchlenú pomoc pre Kyjev a povedal, že najbližšie dva roky vojny môžu o všetkom rozhodnúť.