Tusk: Urobíme všetko preto, aby sa Ukrajina stala členom NATO

Ľvov 17. decembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v západoukrajinskom meste Ľvov vyhlásil, že Poľsko urobí všetko, čo je v jeho silách, aby sa perspektíva členstva Ukrajiny v NATO stala čoraz reálnejšou. Pripustil však, že "to nebude ľahká cesta". TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, AFP a PAP.



Tusk uviedol, že počas polročného predsedníctva Poľska v Rade EÚ, ktoré sa začne v januári, bude pracovať na tom, aby sa prístupový proces Ukrajiny do NATO urýchlil.



"Ukrajina nemá dôvod ustupovať. Ukrajina je obeťou agresie. Je to Rusko, ktoré sa musí spamätať. Som presvedčený, že Ukrajina sa zúčastní, a musí sa zúčastniť, na všetkých rozhovoroch týkajúcich sa jej budúcnosti. Predovšetkým však budeme dbať na to, aby žiadne z týchto rozhovorov neviedli k nespravodlivým rozhodnutiam," vyhlásil poľský premiér na margo potenciálnych mierových rozhovorov.



Podľa Tuska musia západné štáty urobiť všetko preto, aby Ukrajina vyšla z vojny s Ruskom bez územných strát a s predstavou o svojej budúcej bezpečnosti.



Zelenskyj na stretnutí s poľským premiérom vyzval ostatné krajiny, aby urýchlene poslali viac pomoci pre ukrajinské jednotky, ktoré na viacerých úsekoch frontu bojujú proti lepšie vybaveným ruským silám.



Poľsko patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny. Varšava svojmu susedovi poskytla veľké množstvo ťažkej techniky a vojenskú pomoc v celkovej výške viac ako tri miliardy eur. Poľsko taktiež prijalo takmer milión ukrajinských utečencov.