Tusk: Ústupky sú prejavom slabosti, Európa si nemôže dovoliť byť slabá
Ústupky podľa Tuska neprinášajú výsledky, ale len poníženie, a v súčasnej situácii je nevyhnutná európska rozhodnosť, sebavedomie a asertívny prístup.
Autor TASR
Varšava 20. januára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v krátkom vyhlásení na sieti X uviedol, že politika ústupkov je vždy prejavom slabosti a Európa si ju nemôže dovoliť ani voči svojim nepriateľom, ani voči spojencom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Hovorca vlády Adam Szlapka v utorok oznámil, že premiér Tusk sa zúčastní na mimoriadnom summite EÚ o Grónsku, ktorý je naplánovaný na štvrtok. Lídri sa zídu v Bruseli pre hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa ktorý opakovane tvrdí že Spojené štáty potrebujú získať Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti.
Hovorca vlády Adam Szlapka v utorok oznámil, že premiér Tusk sa zúčastní na mimoriadnom summite EÚ o Grónsku, ktorý je naplánovaný na štvrtok. Lídri sa zídu v Bruseli pre hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa ktorý opakovane tvrdí že Spojené štáty potrebujú získať Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti.
