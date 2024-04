Tusk: Útok na humanitárnych pracovníkov ohrozuje solidaritu ku Izraelu

Varšava 3. apríla (TASR) - Izraelský útok, pri ktorom v Pásme Gazy zahynuli humanitárni pracovníci vrátane poľského občana, a reakcia izraelskej vlády naň je skúškou solidarity preukazovanej v Poľsku Izraelu. Uviedol to v stredu poľský premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tusk vo vyjadreniach určených izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a izraelskému veľvyslancovi vo Varšave uviedol, že väčšina Poliakov prejavila po októbrovom útoku hnutia Hamas Izraelu solidaritu.



"V súčasnosti skúšate túto solidaritu. Tento tragický útok proti dobrovoľníkom a vaša reakcia vzbudzujú pochopiteľný hnev," uviedol Tusk v príspevku na sociálnej sieti X.



Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski varoval, že útok by mohol prispieť k nárastu antisemitizmu v Poľsku a vyzval Izrael, aby sa ospravedlnil a vyplatil kompenzáciu rodinám obetí.



"Ak je pravda, že konvoj bol úmyselne napadnutý, pretože jeho súčasťou mal by terorista, a preto boli obetované civilné životy. Nepoznám žiaden (politický) systém, v ktorom by toto bolo ospravedlniteľné," uviedol Sikorski pre poľskú rozhlasovú stanicu Trojka.



"Je očividné, že s pravidlami o používaní zbraní izraelskou armádou niečo nie je v poriadku... Takúto záležitosť nemôžete zľahčovať s tým, že takéto veci sa vo vojne stávajú, ako to povedal včera (izraelský premiér Benjamin) Netanjahu," dodal šéf poľskej diplomacie.



Izraelské nálety ešte v pondelok zasiahli konvoj World Central Kitchen (WCK). Táto organizácia následne v utorok potvrdila, že pri útoku zomrelo sedem jej pracovníkov a dodala, že išlo o osoby z Austrálie, Poľska, Spojeného kráľovstva, jedného pracovníka s dvojakým občianstvom Kanady a USA a Palestínčana. K útoku prišlo krátko po tom, čo pracovníci vyložili humanitárnu potravinovú pomoc vo vojne zmietanej palestínskej enkláve.



Útok vyvolal pohoršenie v mnohých krajinách sveta a náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi ho v stredu označil "za závažnú chybu". Izraelský premiér Netanjahu v utorok uviedol, že humanitárni pracovníci zahynuli pri "neúmyselnom zásahu" armády.



Útok kritizoval aj americký prezident Joe Biden, podľa ktorého Izrael neurobil dosť pre ochranu humanitárnych pracovníkov. Generálny tajomník OSN António Guterres útok zase označil za neprimeraný.