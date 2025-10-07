Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tusk: V záujme Poľska nie je vydanie podozrivého z výbuchu plynovodu

Na snímke Donald Tusk. Foto: TASR - Jakub Kotian

Tusk zdôraznil, že stanovisko Poľska v tejto veci je známe už niekoľko mesiacov.

Autor TASR
Varšava 7. októbra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že v záujme Poľska nie je obviniť ani vydať do rúk iného štátu Ukrajinca Volodymyra Ž. podozrivého z výbuchu plynovodu Nord Stream. Uviedol to po stretnutí s premiérkou Litvy Ingou Ruginien vo Varšave, informuje varšavský spravodajca TASR.

Tusk zdôraznil, že stanovisko Poľska v tejto veci je známe už niekoľko mesiacov. Podľa neho je Nord Stream 2 projektom, ktorý bol postavený proti záujmom celej Európy. „V záujme Poľska a základného pocitu spravodlivosti určite nie je obviniť a vydať tohto občana inému štátu,“ povedal. Dodal že konečné rozhodnutie urobí súd.

Podozrivý 49-ročný Ukrajinec je vo väzbe, kde bol umiestnený po zatknutí políciou neďaleko Varšavy. Hľadaný bol na základe európskeho zatykača vydaného nemeckým Spolkovým súdnym dvorom v Karlsruhe.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
