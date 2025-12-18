Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tusk varoval pred dôsledkami, ak EÚ nevyrieši finančnú podporu Kyjevu

Poľský premiér Donald Tusk hovorí s novinármi počas jeho príchodu na summit EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 18. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Tusk zdôraznil, že jeho výrok sa netýka iba Ukrajiny, ale celej Európy, a vyzval európskych lídrov, aby sa postavili tejto výzve čelom.

Brusel 18. decembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk varoval vo štvrtok pred vážnymi dôsledkami v prípade, ak sa lídrom Európskej únie nepodarí nájsť riešenie pre pokračujúcu finančnú podporu Ukrajiny. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa príspevku premiéra na platforme X a správy agentúry DPA.

Európa podľa Tuska stojí pred jednoduchou voľbou - buď dnes peniaze, alebo zajtra krv, napísal v príspevku pred začiatkom summitu Európskej únie v Bruseli.

Tusk zdôraznil, že jeho výrok sa netýka iba Ukrajiny, ale celej Európy, a vyzval európskych lídrov, aby sa postavili tejto výzve čelom. Poľský premiér tak reagoval na prebiehajúce diskusie o financovaní podpory pre Ukrajinu, ktoré budú pokračovať na štvrtkovom zasadnutí Európskej rady. Medzi členskými štátmi naďalej panujú nezhody o využití zmrazených ruských aktív.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
