Tusk varoval pred vzostupom krajnej pravice vo Francúzsku i Európe

Varšava 1. júla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok varoval pred "veľmi nebezpečným" obratom pre Francúzsko a Európu. Reagoval tak na víťazstvo krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) v prvom kole francúzskych parlamentných volieb, píše TASR s odvolaním na agentúru AFP.



"Toto všetko naozaj začína zaváňať veľmi nebezpečne," povedal Tusk. Zároveň hovoril o "ruskom vplyve v mnohých stranách krajnej pravice v Európe".



"Ani úplné víťazstvo radikálnej pravice z tábora (Marine) Le Penovej neznamená stratu moci (politického) stredu reprezentovaného prezidentom (Emmanuelom) Macronom," uviedol poľský premiér. "Je to však veľmi jasný znak toho, čo sa deje nielen vo Francúzsku, ale aj v niektorých iných krajinách vrátane západnej Európy," dodal.



Tusk, bývalý predseda Európskej rady, tvrdí, že ide o "nebezpečný trend". Taktiež vyjadril obavy, že Francúzsko sa môže čoskoro stať "chorým človekom Európy, pretože bude nútené čeliť týmto radikálnym silám". "Do tohto procesu sú zapojené zahraničné sily a nepriatelia Európy, ktorí sa skrývajú za týmito hnutiami," povedal bez ďalších podrobností.



V prvom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku zvíťazila so ziskom 33,13 percenta hlasov krajne pravicová strana Národné združenie (RN) a jej spojenci. Na druhom mieste s takmer 28 percentami hlasov skončil ľavicový Nový ľudový front (NFP). Centristický prezidentský blok Spolu (ENS) na treťom mieste získal podporu 20,04 percenta voličov.