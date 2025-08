Tusk: Verím, že Nawrockého konfrontačný tón sa nepretaví do praxe

Varšava 6. augusta (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu vyhlásil, že z inauguračného prejavu prezidenta Karola Nawrockého bolo zrejmé, že si nárokuje kompetencie, ktoré podľa ústavy patria predsedovi vlády a kabinetu. Zároveň však vyjadril nádej, že konfrontačný tón prezidenta nebude mať praktické dôsledky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



„Nie je to prvýkrát, čo ako premiér počúvam prejav prezidenta, v ktorom je zreteľná snaha mať právomoci, aké má v poľskom politickom systéme predseda vlády a vláda,“ povedal Tusk. Zdôraznil pritom, že ústava, na ktorú sa prezident viackrát odvolával, je podľa neho v tomto jednoznačná.



Tusk sa vyjadril aj ku Nawrockého kritike stavu právneho štátu v Poľsku. „Strana Právo a spravodlivosť má veľký záujem o to, aby prezident Nawrocki v podstate paralyzoval prokuratúru, ale ja chcem povedať: nedočkáte sa toho,“ povedal šéf vlády.



Premiér vystúpenie prezidenta aj ocenil s tým, že Nawrocki je absolventom „dobrej univerzity a veľmi dobrej fakulty“. „Je to moja univerzita, je z tej istej fakulty, takže viete, čo tým chcem povedať,“ dodal. Obaja vyštudovali Fakultu dejín na Gdanskej univerzite.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)