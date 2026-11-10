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Tusk: Vláda po vyše dvoch rokoch zverejní uznesenie Ústavného súdu
Premiér Donald Tusk sa vo veci sporu okolo TK doteraz nestretol s prezidentom Karolom Nawrockim, ktorému navrhol priame rokovanie s cieľom zmierniť napätie.
Autor TASR
Varšava 10. novembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok oznámil, že jeho vláda zverejní uznesenie Ústavného súdu (TK) týkajúce sa zmeny rokovacieho poriadku tejto inštitúcie. Vláda od roku 2024 rozhodnutia TK nepublikovala. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Dnes budem mať príležitosť po prvýkrát za dlhé roky s čistým svedomím rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia TK,“ povedal Tusk a vyjadril nádej, že to bude symbolický koniec dlhoročného sporu.
Uznesenie valného zhromaždenia sudcov TK má podľa neho zefektívniť prácu súdu. Jeho zverejnenie označil za začiatok novej éry a zdôraznil, že správne obsadený TK je dôležitý predovšetkým pre občanov.
TK má 15 členov a na prijatie uznesení valného zhromaždenia je podľa zákona potrebná účasť dvoch tretín sudcov. Na zhromaždení v utorok 3. novembra sa zúčastnili len ôsmi sudcovia zvolení súčasnou vládnou koalíciou. Odhlasovali, že za súčasných okolností, v ktorých predsedu a podpredsedu súdu považujú za suspendovaných a jedného sudcu neuznávajú, na uznášaniaschopnosť stačí osem hlasov. Zákonnosť tejto interpretácie spochybňuje časť právnickej obce.
Premiér Donald Tusk sa vo veci sporu okolo TK doteraz nestretol s prezidentom Karolom Nawrockim, ktorému navrhol priame rokovanie s cieľom zmierniť napätie.
Šéf kancelárie prezidenta Zbigniew Bogucki uviedol, že podmienkou na vytvorenie priestoru pre rozhovory medzi premiérom a prezidentom je, aby polícia opustila sídlo TK a umožnila vstup sudcom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Dnes budem mať príležitosť po prvýkrát za dlhé roky s čistým svedomím rozhodnúť o zverejnení rozhodnutia TK,“ povedal Tusk a vyjadril nádej, že to bude symbolický koniec dlhoročného sporu.
Uznesenie valného zhromaždenia sudcov TK má podľa neho zefektívniť prácu súdu. Jeho zverejnenie označil za začiatok novej éry a zdôraznil, že správne obsadený TK je dôležitý predovšetkým pre občanov.
TK má 15 členov a na prijatie uznesení valného zhromaždenia je podľa zákona potrebná účasť dvoch tretín sudcov. Na zhromaždení v utorok 3. novembra sa zúčastnili len ôsmi sudcovia zvolení súčasnou vládnou koalíciou. Odhlasovali, že za súčasných okolností, v ktorých predsedu a podpredsedu súdu považujú za suspendovaných a jedného sudcu neuznávajú, na uznášaniaschopnosť stačí osem hlasov. Zákonnosť tejto interpretácie spochybňuje časť právnickej obce.
Premiér Donald Tusk sa vo veci sporu okolo TK doteraz nestretol s prezidentom Karolom Nawrockim, ktorému navrhol priame rokovanie s cieľom zmierniť napätie.
Šéf kancelárie prezidenta Zbigniew Bogucki uviedol, že podmienkou na vytvorenie priestoru pre rozhovory medzi premiérom a prezidentom je, aby polícia opustila sídlo TK a umožnila vstup sudcom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)