Tusk vyzval EÚ, aby pomohla krajinám susediacim s Ukrajinou

Varšava 11. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vyzval vo štvrtok Európsku úniu, aby aktívnejšie rozmýšľala nad tým, ako pomôcť krajinám, ako je Poľsko, ktoré susedia s Ukrajinou a sú ovplyvnené tamojšou vojnou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Poľsko je skalným podporovateľom Ukrajiny. "Od prvých dní vojny dalo Poľsko Ukrajine všetko možné a ešte viac. V súčasnosti... si musí Poľsko budovať vlastnú bezpečnosť," uviedol Tusk vo Varšave po boku predsedu Európskej rady Charlesa Michela, ktorý vyzval členské krajiny EÚ, aby investovali viac do obrany.



"Musíme ako celok, nielen samotné Poľsko, pomáhať Ukrajine tak veľmi, ako je možné. No celá Európa musí pomaly aktívnejšie rozmýšľať o tom, ako pomôcť krajinám, ako je Poľsko a Estónsko, krajinám na frontovej línii," vyhlásil poľský premiér.



Zároveň upozornil na to, že vojna zúri pred dverami Európy. "Preto budeme hľadať všetky možné spôsoby na podporu Ukrajiny a podporu krajín, ktoré sú najzraniteľnejšie v súvislosti s dôsledkami tejto vojny," povedal Tusk.



Poľsko už teraz vynakladá približne štyri percentá HDP na obranu. Tusk sa takto vyjadril pred pracovnou večerou s Michelom a hlavami niekoľkých ďalších európskych krajín vo Varšave.



"V súčasnosti čelíme mimoriadne náročným geopolitickým výzvam," povedal vo Varšave Michel. "Musím podporovať Ukrajinu toľko, koľko môžeme. Musíme rozvinúť naše obranné schopnosti, našu obrannú pripravenosť a investovať viac do obrany," uviedol predseda Európskej rady.



Tusk v marci varoval pred "skutočnou" hrozbou konfliktu v Európe, ktorá sa podľa neho prvýkrát od čias druhej svetovej vojny ocitla v "predvojnovom období".