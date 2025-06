Tusk vyzval na zachovanie jednoty v zahraničnej politike

Varšava 18. júna (TASR) - Premiér Donald Tusk na tlačovej konferencii po utorňajšom zasadnutí Rady národnej bezpečnosti uviedol, že jeho stretnutie s novozvoleným prezidentom Karolom Nawrockim bolo konštruktívne a zdôraznil potrebu spolupráce a zachovania kontinuity a jednoty v kľúčových otázkach zahraničnej politiky a bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Obaja predstavitelia sa podľa neho zhodli, že štátne inštitúcie musia spolupracovať bez ohľadu na osobné či politické rozdiely. „Je to našou povinnosťou a musíme si na seba zvyknúť, také sú pravidlá hry,“ povedal Tusk v súvislosti s budúcou spoluprácou s prezidentom Nawrockim.



Tusk zažartoval, že novozvolený prezident Nawrocki mu povedal, že napriek rozdielom ich silno spája futbalový klub Lechia Gdansk, pretože obaja sú jeho fanúšikmi. „Je to silné puto, takže ho nemožno brať na ľahkú váhu,“ dodal s úsmevom.



Premiér zdôraznil, že jeho cieľom je zachovanie kontinuity v otázkach obrany, NATO, vzťahov s Ukrajinou, Ruskom a Európskou úniou. S prezidentom Andrzejom Dudom ho podľa neho napriek rozdielom spájali rovnaké pohľady na geopolitiku a bezpečnosť.



„Urobím všetko pre to, aby zostala v platnosti táto dobrá zásada, ktorá tvorí základy bezpečnosti Poľska - aby sme tu mali konsenzus,“ dodal. Udržanie jednotného zahraničnopolitického postoja po výmene prezidenta označil za jeden z najväčších testov novej spolupráce.