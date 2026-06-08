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Tusk vyzval Nawrockého a Zelenského na priamy a úprimný rozhovor
V rokoch 1943-1944 podľa historikov zavraždili na Volyni príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) približne 50 až 60-tisíc Poliakov.
Autor TASR,aktualizované
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Varšava 8. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok vyzval prezidenta Karola Nawrockého a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy rozhovor v súvislosti s rastúcim napätím okolo historických sporov medzi Poľskom a Ukrajinou. Uviedol to na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.
Tusk uviedol, že keďže diplomatické snahy nepriniesli výsledok, obracia sa na oboch prezidentov verejne s výzvou na priamy a úprimný rozhovor.
Podľa premiéra je potrebné konať skôr, než emócie poškodia solidaritu, ktorá vznikla tvárou v tvár ruskej hrozbe. „Spolupráca je v záujme oboch našich štátov a národov, zatiaľ čo konflikt je v záujme Moskvy,“ zdôraznil.
Tuskova výzva prichádza po kritike rozhodnutia ukrajinského prezidenta pomenovať jednu z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl po „Hrdinoch UPA“. Vyvolalo to nesúhlas viacerých poľských predstaviteľov vrátane prezidenta Nawrockého.
Zelenskyj udelil jednotke pomenovanie po „Hrdinoch UPA“ koncom mája. Nawrocki v reakcii na to na pondelok zvolal zasadnutie Kapituly radu Bieleho orla s cieľom prehodnotiť možnosť odobratia najvyššieho poľského vyznamenania ukrajinskému prezidentovi.
Pred takýmto krokom vystríhal minister zahraničia Radoslaw Sikorski. „Dúfam, že po rozhodnutiach kapituly a prezidenta to nebude tak, že bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý berie od Putina peniaze, bude naďalej rytierom Radu Bieleho orla, zatiaľ čo ten, kto bojuje proti Putinovi, ho bude zbavený,“ uviedol na sieti X.
V rokoch 1943-1944 podľa historikov zavraždili na Volyni príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) približne 50 až 60-tisíc Poliakov. Ukrajinské ministerstvo kultúry v uplynulých dňoch povolilo exhumačné práce na viacerých lokalitách na Volyni a pri Ľvove.
Tusk uviedol, že keďže diplomatické snahy nepriniesli výsledok, obracia sa na oboch prezidentov verejne s výzvou na priamy a úprimný rozhovor.
Podľa premiéra je potrebné konať skôr, než emócie poškodia solidaritu, ktorá vznikla tvárou v tvár ruskej hrozbe. „Spolupráca je v záujme oboch našich štátov a národov, zatiaľ čo konflikt je v záujme Moskvy,“ zdôraznil.
Tuskova výzva prichádza po kritike rozhodnutia ukrajinského prezidenta pomenovať jednu z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl po „Hrdinoch UPA“. Vyvolalo to nesúhlas viacerých poľských predstaviteľov vrátane prezidenta Nawrockého.
Zelenskyj udelil jednotke pomenovanie po „Hrdinoch UPA“ koncom mája. Nawrocki v reakcii na to na pondelok zvolal zasadnutie Kapituly radu Bieleho orla s cieľom prehodnotiť možnosť odobratia najvyššieho poľského vyznamenania ukrajinskému prezidentovi.
Pred takýmto krokom vystríhal minister zahraničia Radoslaw Sikorski. „Dúfam, že po rozhodnutiach kapituly a prezidenta to nebude tak, že bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý berie od Putina peniaze, bude naďalej rytierom Radu Bieleho orla, zatiaľ čo ten, kto bojuje proti Putinovi, ho bude zbavený,“ uviedol na sieti X.
V rokoch 1943-1944 podľa historikov zavraždili na Volyni príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) približne 50 až 60-tisíc Poliakov. Ukrajinské ministerstvo kultúry v uplynulých dňoch povolilo exhumačné práce na viacerých lokalitách na Volyni a pri Ľvove.