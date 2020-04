Tusk vyzýva Poliakov, aby bojkotovali blížiace sa prezidentské voľby

Varšava 28. apríla (TASR) - Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) a bývalý poľský premiér Donald Tusk sa nezúčastní na blížiacich sa prezidentských voľbách v Poľsku, keďže hlasovanie poštou, o ktorom sa narýchlo rozhodlo, považuje za protiústavné a nebezpečné.



Tusk podľa agentúry DPA vo svojom stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti Twitter uviedol, že "by sme sa nemali zúčastňovať (...) na korešpondenčnom hlasovaní". Dodal, že v tomto kontexte sa zámerne vyhýba použitiu slova "voľby".



Prezidentské voľby v Poľsku sa uskutočnia 10. mája, a to aj napriek pandémii koronavírusu SARS-CoV-2. Kým vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) v parlamente presadila hlasovanie poštou pre všetkých voličov, opozícia sa snažila dosiahnuť odklad volieb.



Návrh zákona o zavedení univerzálneho hlasovania poštou ešte nenadobudol účinnosť. Poľský parlament o ňom pravdepodobne rozhodne 6. mája.



PiS napriek tomu začala s prípravami na korešpondenčné hlasovanie, ktoré však sprevádzajú narastajúce organizačné problémy a právne pochybnosti.



Tusk tvrdí, že hlasovací proces naplánovaný stranou PiS nebude spĺňať požiadavky na spravodlivé a tajné hlasovanie a pre zmeny volebného zákona vykonané na poslednú chvíľu bude v rozpore s ústavou.



"Ak všetci čestní a slušní Poliaci povedia - toto nie sú voľby a my sa nezúčastníme - PiS na poslednú chvíľu cúvne," myslí si Tusk.



Podľa jeho názoru je možné usporiadať v Poľsku spravodlivé voľby "pomerne rýchlo", ak sa politické sily na tom dohodnú.



Politickí komentátori tvrdia, že PiS chce, aby sa voľby konali čo najskôr, keďže podpora súčasného prezidenta Andrzeja Dudu, kandidujúceho s podporou PiS, sa môže vytratiť, keď občania pocítia ekonomické dôsledky koronakrízy.