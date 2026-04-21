Tusk: Z konfliktu na Blízkom východe čerpá Putin a Rusko
Poľský premiér upozornil na to, že konflikt na Blízkom východe má priamy dosah aj na vojnu na Ukrajine a jednotu Západu.
Autor TASR
Gdansk 21. apríla (TASR) - Z konfliktu na Blízkom východe podľa poľského premiéra Donalda Tuska čerpá najmä Putin a Rusko. Vyhlásil to na pondelkovej tlačovej konferencii s Emmanuelom Macronom, na ktorej hovoril aj o posilnení poľsko-francúzskej obrannej spolupráce. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Z pohľadu Poľska je faktom, že jednoznačným beneficientom vojny (na Blízkom východe) sa stal (ruský prezident Vladimir) Putin a Rusko,“ povedal Tusk a poukázal na rast cien energií a napätie medzi spojencami. „To všetko ukazuje, že táto vojna nikomu neprináša prospech a že jej rýchle ukončenie je v záujme nás všetkých,“ dodal.
Poľský premiér upozornil na to, že konflikt na Blízkom východe má priamy dosah aj na vojnu na Ukrajine a jednotu Západu. „Znepokojuje nás aj fakt, že vojna na Blízkom východe oslabila odhodlanie niektorých štátov, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine voči ruskej agresii,“ uviedol.
Francúzsky prezident zdôraznil potrebu diplomatického riešenia konfliktu na Blízkom východe a deeskalácie napätia v oblasti Hormuzského prielivu. „Tento problém treba vyriešiť diplomatickou cestou,“ povedal.
Macron zároveň informoval, že o vývoji rokoval aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „V uplynulých týždňoch som niekoľkokrát hovoril s prezidentom Trumpom, a to o otázkach týkajúcich sa Iránu, aj o Hormuzskom prielive,“ uviedol.
Lídri sa tiež venovali obrannému partnerstvu medzi Varšavou a Parížom. Tusk uviedol, že 250 francúzskych vojakov už pôsobí v Poľsku a spolupráca sa bude ďalej rozširovať.
Macron potvrdil pripravenosť podporiť stredoeurópsku krajinu aj v budúcnosti. „Poľsko sa bude môcť spoľahnúť na Francúzsko v tejto misii aj v budúcich misiách,“ vyhlásil.
Obe krajiny v máji 2025 uzavreli medzištátnu dohodu, ktorá obsahuje vzájomné bezpečnostné garancie a prehlbuje vojenskú spoluprácu. Dokument vstúpil do platnosti v januári 2026. V uplynulých mesiacoch sa v Poľsku diskutovalo aj o rozšírení francúzskeho jadrového dáždnika nad jeho územie.
Macron prišiel na návštevu pri príležitosti prvých osláv dňa poľsko-francúzskeho priateľstva, ktorý bol zadefinovaný v spomínanej medzištátnej zmluve z vlaňajšieho mája.
„Z pohľadu Poľska je faktom, že jednoznačným beneficientom vojny (na Blízkom východe) sa stal (ruský prezident Vladimir) Putin a Rusko,“ povedal Tusk a poukázal na rast cien energií a napätie medzi spojencami. „To všetko ukazuje, že táto vojna nikomu neprináša prospech a že jej rýchle ukončenie je v záujme nás všetkých,“ dodal.
Poľský premiér upozornil na to, že konflikt na Blízkom východe má priamy dosah aj na vojnu na Ukrajine a jednotu Západu. „Znepokojuje nás aj fakt, že vojna na Blízkom východe oslabila odhodlanie niektorých štátov, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine voči ruskej agresii,“ uviedol.
Francúzsky prezident zdôraznil potrebu diplomatického riešenia konfliktu na Blízkom východe a deeskalácie napätia v oblasti Hormuzského prielivu. „Tento problém treba vyriešiť diplomatickou cestou,“ povedal.
Macron zároveň informoval, že o vývoji rokoval aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „V uplynulých týždňoch som niekoľkokrát hovoril s prezidentom Trumpom, a to o otázkach týkajúcich sa Iránu, aj o Hormuzskom prielive,“ uviedol.
Lídri sa tiež venovali obrannému partnerstvu medzi Varšavou a Parížom. Tusk uviedol, že 250 francúzskych vojakov už pôsobí v Poľsku a spolupráca sa bude ďalej rozširovať.
Macron potvrdil pripravenosť podporiť stredoeurópsku krajinu aj v budúcnosti. „Poľsko sa bude môcť spoľahnúť na Francúzsko v tejto misii aj v budúcich misiách,“ vyhlásil.
Obe krajiny v máji 2025 uzavreli medzištátnu dohodu, ktorá obsahuje vzájomné bezpečnostné garancie a prehlbuje vojenskú spoluprácu. Dokument vstúpil do platnosti v januári 2026. V uplynulých mesiacoch sa v Poľsku diskutovalo aj o rozšírení francúzskeho jadrového dáždnika nad jeho územie.
Macron prišiel na návštevu pri príležitosti prvých osláv dňa poľsko-francúzskeho priateľstva, ktorý bol zadefinovaný v spomínanej medzištátnej zmluve z vlaňajšieho mája.