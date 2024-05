Tusk: Za pokusmi o prepašovanie migrantov do Európy stojí Rusko

Varšava 21. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok obvinil Rusko z pokusov o prepašovanie tisícov migrantov z Afriky do Európy. Poľsko už cez víkend avizovalo, že sa chystá posilniť svoje východné hranice, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Od leta 2021 prekročili alebo sa pokúsili prekročiť hranicu medzi Bieloruskom a Poľskom tisíce migrantov, najmä z Blízkeho východu. Varšava a Západ tvrdia, že tento prílev migrantov organizujú Minsk a Moskva v rámci "hybridného" útoku s cieľom destabilizovať EÚ.



Podľa Tuska informácie od poľských spravodajských služieb naznačujú, že za týmito snahami je "ruský štát". "Za organizáciou náboru, prepravy a pokusov o prepašovanie tisícov ľudí do Európy stojí ruský štát, nie nejaká nejasná firma," uviedol.



Poľský premiér tvrdí, že Rusko sa snaží "naverbovať" migrantov v krajinách ako Somálsko, Eritrea, Jemen a Etiópia a následne ich prepraviť na poľské hranice prostredníctvom leteckého transportu "z jednej z arabských krajín" do Moskvy.



"V súčasnosti je v Rusku niekoľko lokalít, kde sa sústreďujú veľké skupiny takto organizovaných migrantov," povedal Tusk s odvolaním na informácie spravodajských služieb. "Viac ako 90 percent osôb, ktoré nelegálne prekračujú poľské hranice, sú osoby s ruskými vízami," dodal.



Poľská vláda v sobotu oznámila, že na posilnenie svojich východných hraníc s Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad vyčlení viac ako 2,3 miliardy eur.



S cieľom zastaviť prílev migrantov vybudovalo Poľsko v roku 2022 na hraniciach s Bieloruskom päť metrov vysoký plot vybavený kamerami a pohybovými senzormi, pripomína AFP. Podobné opatrenia prijala Varšava na poľsko-ruských hraniciach.



Podľa poľskej pohraničnej stráže bolo tento rok odhalených viac ako 13.000 pokusov o prekročenie hraníc z Bieloruska.