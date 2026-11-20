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Tusk: Zdá sa, že Rusko úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor
Pri incidentoch neboli zaznamenané žiadne škody ani obete.
Autor TASR
Varšava 20. novembra (TASR) – Objekty, ktoré narušili poľský vzdušný priestor a spadli na územie krajiny, mohli predstavovať zámernú provokáciu zo strany Ruska. Uviedol to v piatok poľský premiér Donald Tusk. Upozornil, že dopadli v blízkosti miest, kde sa konajú vojenské cvičenia jednotiek krajín koalície ochotných. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Nie je to len môj názor, ale aj názor mojich zahraničných partnerov, že posledný incident nevyzerá ako náhoda. Zdá sa, že máme dočinenia s úmyselnou provokáciou,“ povedal Tusk.
Premiér informoval, že hovoril s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a so skupinou európskych lídrov. „S istotou vieme, že to, čo dopadlo na poľské územie, pochádza z Ruska,“ zdôraznil.
Rutte v sobotu pricestuje do Varšavy. „Rokujeme o tom, ako budeme reagovať. Preto bude generálny tajomník NATO zajtra vo Varšave,“ uviedol Tusk.
Incident si podľa neho vyžaduje reakciu. „Ale naši spojenci, napríklad Spojené štáty, nechcú s reakciou preháňať. Nechcú, aby táto reakcia vyvolala ďalšiu špirálu,“ pričom zároveň povedal, že s hodnotením situácie americkou stranou nie vždy súhlasí.
Predseda poľskej vlády dodal, že od skorých ranných hodín sú úrady v kontakte s vojenským velením, ministrom vnútra Marcinom Kierwiňskim a ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom. Ten v piatok podľa agentúry PAP informoval, že na územie Poľska pravdepodobne dopadli dve rakety a jeden dron.
O situácii je informovaný aj prezident Karol Nawrocki, s ktorým má premiér podľa svojich slov bezchybnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti, napriek konfliktom v iných témach.
Pri incidentoch neboli zaznamenané žiadne škody ani obete.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Nie je to len môj názor, ale aj názor mojich zahraničných partnerov, že posledný incident nevyzerá ako náhoda. Zdá sa, že máme dočinenia s úmyselnou provokáciou,“ povedal Tusk.
Premiér informoval, že hovoril s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a so skupinou európskych lídrov. „S istotou vieme, že to, čo dopadlo na poľské územie, pochádza z Ruska,“ zdôraznil.
Rutte v sobotu pricestuje do Varšavy. „Rokujeme o tom, ako budeme reagovať. Preto bude generálny tajomník NATO zajtra vo Varšave,“ uviedol Tusk.
Incident si podľa neho vyžaduje reakciu. „Ale naši spojenci, napríklad Spojené štáty, nechcú s reakciou preháňať. Nechcú, aby táto reakcia vyvolala ďalšiu špirálu,“ pričom zároveň povedal, že s hodnotením situácie americkou stranou nie vždy súhlasí.
Predseda poľskej vlády dodal, že od skorých ranných hodín sú úrady v kontakte s vojenským velením, ministrom vnútra Marcinom Kierwiňskim a ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom. Ten v piatok podľa agentúry PAP informoval, že na územie Poľska pravdepodobne dopadli dve rakety a jeden dron.
O situácii je informovaný aj prezident Karol Nawrocki, s ktorým má premiér podľa svojich slov bezchybnú spoluprácu v oblasti bezpečnosti, napriek konfliktom v iných témach.
Pri incidentoch neboli zaznamenané žiadne škody ani obete.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)