< sekcia Zahraničie
Tusk: Žiadosť Ziobra o azyl v Maďarsku je neformálne priznanie viny
Tusk poukázal na to, že Maďarsko je jediným štátom Európskej únie, voči ktorému sa vedie konanie pre porušovanie zásad právneho štátu.
Autor TASR
Varšava 15. januára (TASR) - Rozhodnutie bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra (čítaj Žiobra) požiadať o politický azyl v Maďarsku označil poľský premiér Donald Tusk za neformálne priznanie viny a útek pred poľským súdom. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii s tým, že Poľsko je podľa Európskej únie bezpečnou krajinou s fungujúcim právnym štátom a preto neexistuje dôvod žiadať o politický azyl v zahraničí, informuje varšavský spravodajca TASR.
Tusk poukázal na to, že Maďarsko je jediným štátom Európskej únie, voči ktorému sa vedie konanie pre porušovanie zásad právneho štátu. Tamojší Ziobrov azyl preto podľa neho znamená útek pod ochranu vlády, ktorá tieto štandardy spochybňuje. Prirovnal to k prípadu Ziobrovho bývalého spolupracovníka, ktorý získal azyl v Bielorusku.
V súvislosti s poľsko-maďarskými vzťahmi premiér zdôraznil, že ich nestavia na osobných kontaktoch s predsedom maďarskej vlády. „Vzťahy s Maďarskom nebudujem na mojich vzťahoch s Viktorom Orbánom. Poznáme sa sto rokov, dlhé roky sme sa priatelili,“ uviedol Tusk s tým, že o azyle pre Ziobra s Orbánom nehovoril.
Informoval však, že je v kontakte s predstaviteľmi maďarskej opozície, ktorí avizovali, že v prípade zmeny moci by sa postavenie Ziobra v Maďarsku mohlo zmeniť. Varšava podľa premiéra stále čaká na oficiálne stanovisko maďarskej vlády.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk poukázal na to, že Maďarsko je jediným štátom Európskej únie, voči ktorému sa vedie konanie pre porušovanie zásad právneho štátu. Tamojší Ziobrov azyl preto podľa neho znamená útek pod ochranu vlády, ktorá tieto štandardy spochybňuje. Prirovnal to k prípadu Ziobrovho bývalého spolupracovníka, ktorý získal azyl v Bielorusku.
V súvislosti s poľsko-maďarskými vzťahmi premiér zdôraznil, že ich nestavia na osobných kontaktoch s predsedom maďarskej vlády. „Vzťahy s Maďarskom nebudujem na mojich vzťahoch s Viktorom Orbánom. Poznáme sa sto rokov, dlhé roky sme sa priatelili,“ uviedol Tusk s tým, že o azyle pre Ziobra s Orbánom nehovoril.
Informoval však, že je v kontakte s predstaviteľmi maďarskej opozície, ktorí avizovali, že v prípade zmeny moci by sa postavenie Ziobra v Maďarsku mohlo zmeniť. Varšava podľa premiéra stále čaká na oficiálne stanovisko maďarskej vlády.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)