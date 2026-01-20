< sekcia Zahraničie
prieskum: Tuskova Občianska koalícia by vyhrala voľby
Mimo parlamentu by zostali Poľská ľudová strana so ziskom 4,8 percenta, strana Razem s 2,7 percenta a Poľsko 2050, ktoré by získalo vyše dve percenta hlasov.
Autor TASR
Varšava 20. januára (TASR) - Keby sa parlamentné voľby v Poľsku konali najbližšiu nedeľu, zvíťazila by Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska so ziskom takmer 32 percent hlasov pred stranou Právo a spravodlivosť (PiS) s podporou vyše 26 percent. Vládna koalícia by stratila väčšinu v Sejme, vyplýva z prieskumu agentúry United Surveys zverejneného v pondelok portálom Wirtualna Polska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tretia by skončila Konfederácia so ziskom 14 percent. Do Sejmu by sa dostali aj krajne pravicová Konfederácia poľskej koruny so siedmimi percentami a Ľavica s podporou takmer šesť percent voličov.
Podľa prepočtu mandátov by KO mala v Sejme 190 kresiel, PiS 153, Konfederácia 72, Konfederácia poľskej koruny 26 a Ľavica 19 mandátov. Súčasná vládna koalícia by tak stratila väčšinu a tú by mohol zostaviť pravicový blok PiS, Konfederácie a krajne pravicovej Konfederácie poľskej koruny so spolu 251 mandátmi. Predseda strany PiS Jaroslaw Kaczyňski však podľa medializovaných informácií spoluprácu s krajnou pravicou vylúčil aj za cenu patu po voľbách.
Prieskum sa uskutočnil od 16. do 18. januára na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
