Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Zahraničie

prieskum: Tuskova Občianska koalícia by vyhrala voľby

.
Na snímke poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Mimo parlamentu by zostali Poľská ľudová strana so ziskom 4,8 percenta, strana Razem s 2,7 percenta a Poľsko 2050, ktoré by získalo vyše dve percenta hlasov.

Autor TASR
Varšava 20. januára (TASR) - Keby sa parlamentné voľby v Poľsku konali najbližšiu nedeľu, zvíťazila by Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska so ziskom takmer 32 percent hlasov pred stranou Právo a spravodlivosť (PiS) s podporou vyše 26 percent. Vládna koalícia by stratila väčšinu v Sejme, vyplýva z prieskumu agentúry United Surveys zverejneného v pondelok portálom Wirtualna Polska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Tretia by skončila Konfederácia so ziskom 14 percent. Do Sejmu by sa dostali aj krajne pravicová Konfederácia poľskej koruny so siedmimi percentami a Ľavica s podporou takmer šesť percent voličov.

Mimo parlamentu by zostali Poľská ľudová strana so ziskom 4,8 percenta, strana Razem s 2,7 percenta a Poľsko 2050, ktoré by získalo vyše dve percenta hlasov.

Podľa prepočtu mandátov by KO mala v Sejme 190 kresiel, PiS 153, Konfederácia 72, Konfederácia poľskej koruny 26 a Ľavica 19 mandátov. Súčasná vládna koalícia by tak stratila väčšinu a tú by mohol zostaviť pravicový blok PiS, Konfederácie a krajne pravicovej Konfederácie poľskej koruny so spolu 251 mandátmi. Predseda strany PiS Jaroslaw Kaczyňski však podľa medializovaných informácií spoluprácu s krajnou pravicou vylúčil aj za cenu patu po voľbách.

Prieskum sa uskutočnil od 16. do 18. januára na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých respondentov.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?