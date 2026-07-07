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Tusk:Poľsko bude podporovať Kyjev bez ohľadu na domáce politické spory
Predseda vlády uviedol, že podpora Kyjeva je koordinovaná so spojencami v NATO vrátane Spojených štátov a Poľsko postupuje zodpovedne pri poskytovaní pomoci.
Autor TASR
Varšava 7. júla (TASR) - Poľsko bude naďalej podporovať Ukrajinu v obrane proti ruskej agresii bez ohľadu na vnútropolitické spory. Vyhlásil to v utorok poľský premiér Donald Tusk a kritizoval opozičných politikov za podľa neho rastúcu protiukrajinskú rétoriku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Poľsko bude podporovať Ukrajinu v jej obrane proti ruskej agresii nielen z dôvodu slušnosti a solidarity, ale predovšetkým kvôli našej bezpečnosti a nášmu národnému záujmu,“ povedal Tusk. Zdôraznil, že poľská politika voči vojne na Ukrajine zostáva stabilná a nebude závisieť od politických emócií ani straníckych sporov.
Predseda vlády uviedol, že podpora Kyjeva je koordinovaná so spojencami v NATO vrátane Spojených štátov a Poľsko postupuje zodpovedne pri poskytovaní pomoci.
„Ak sa páni Kaczyňski, Mentzen, Bosak a Braun chcú pretekať v protiukrajinských náladách, aby získali popularitu, určite sa na tom nebudeme podieľať,“ kritizoval lídrov opozície.
„Nejde tu o sympatie, či antipatie, netreba milovať Ukrajinu, to nečakám, ale každý, kto má trochu rozumu v hlave a trochu slušnosti v srdci, vie, že v záujme Poľska je, aby Ukrajina túto vojnu neprehrala,“ uzavrel premiér.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Poľsko bude podporovať Ukrajinu v jej obrane proti ruskej agresii nielen z dôvodu slušnosti a solidarity, ale predovšetkým kvôli našej bezpečnosti a nášmu národnému záujmu,“ povedal Tusk. Zdôraznil, že poľská politika voči vojne na Ukrajine zostáva stabilná a nebude závisieť od politických emócií ani straníckych sporov.
Predseda vlády uviedol, že podpora Kyjeva je koordinovaná so spojencami v NATO vrátane Spojených štátov a Poľsko postupuje zodpovedne pri poskytovaní pomoci.
„Ak sa páni Kaczyňski, Mentzen, Bosak a Braun chcú pretekať v protiukrajinských náladách, aby získali popularitu, určite sa na tom nebudeme podieľať,“ kritizoval lídrov opozície.
„Nejde tu o sympatie, či antipatie, netreba milovať Ukrajinu, to nečakám, ale každý, kto má trochu rozumu v hlave a trochu slušnosti v srdci, vie, že v záujme Poľska je, aby Ukrajina túto vojnu neprehrala,“ uzavrel premiér.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)