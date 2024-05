Tusk:Sudca, ktorý ušiel do Bieloruska, mal prístup k tajným dokumentom

Varšava 7. mája (TASR) - Poľský sudca, ktorý utiekol do Bieloruska a požiadal tam údajne o azyl, mal prístup k tajným informáciám. Oznámil to v utorok poľský premiér Donald Tusk. Zároveň na stredu zvolal stretnutie kolégia spravodajských služieb pre údajný vplyv Ruska a Bieloruska na poľský vládny aparát v posledných rokoch. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters.



"Sme si vedomí, že bieloruské služby pracujú s človekom, ktorý mal priamy prístup k (bývalému) ministrovi spravodlivosti... a niekoľkým tajným dokumentom, ku ktorým by sa za žiadnu cenu nemala dostať nijaká spravodajská služba," povedal Tusk novinárom.



Bielorusko, ktoré je spojencom Ruska, v pondelok oznámilo, že poľský sudca Tomasz Szmydt prekročil hranice z Poľska. Po jeho úteku poľské úrady spustili vyšetrovanie pre podozrenie zo špionáže.



"Fakt, že vzťahy sudcu Szmydta s Bieloruskom majú dlhú históriu, že to nie je záležitosť posledných mesiacov, musia byť dôvodom pre obavy," uviedol Tusk.



Szmydt má blízko k bývalej vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) a svoje vyšetrovanie v Poľsku označil za vykonštruované. Na tlačovej konferencii v Bielorusku v pondelok povedal, že do susednej krajiny ušiel na znak protestu proti politike Poľska voči Rusku a Bielorusku.



Poľská tajná služba ABW v samostatnom vyhlásení v pondelok uviedla, že preveruje "rozsah tajných informácií, ku ktorým mal tento sudca prístup".



Vzťahy medzi Poľskom a Bieloruskom sú napäté už niekoľko rokov pre politický útlak v Bielorusku a migračnú krízu na poľsko-bieloruských hraniciach; ešte viac ochladli po vojenskej invázii Ruska na Ukrajinu.