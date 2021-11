Tuvalu hľadá právne spôsoby, ako zostať štátom, ak by ho pohltilo more

Sydney 9. novembra (TASR) - Ostrovná krajina Tuvalu hľadá právne spôsoby, ako si uchovať vlastníctvo svojich výlučných námorných zón a ako zostať štátom, ak by následkom klimatických zmien úplne zmizla pod hladinou Tichého oceánu.



"V skutočnosti si predstavujeme najhorší možný scenár, keď budeme nútení presťahovať sa alebo sa naše územie ocitne pod vodou," vyhlásil v utorok v rozhovore pre tlačovú agentúru Reuters tamojší minister zahraničných vecí Simon Kofe.



"Hľadáme právne cesty, ako neprísť o vlastníctvo našich námorných zón a zachovať si uznanie ako suverénny štát podľa medzinárodného práva. Toto sú kroky, ktoré momentálne podnikáme, hľadiac smerom do budúcnosti," vyhlásil.



Tuvalu je polynézske súostrovie v Oceánii pozostávajúce zo šiestich atolov a troch rifov. Žije na ňom približne 11.000 obyvateľov a jeho najvyšší bod sa nachádza len 4,5 metra nad úrovňou mora. Od roku 1993 hladina okolitých vôd narastá ročne o zhruba 0,5 centimetra, vyplýva zo správy austrálskej vlády z roku 2011.



Kofe pred niekoľkými dňami zverejnil videopríhovor, počas ktorého stál pri pobreží Tuvalu po kolená vo vode. Zdôraznil, že na danom mieste bola kedysi súš. Šéf tuvalskej diplomacie tým chcel poukázať na pobrežnú koróziu, ktorej Tuvalu čelí.



Video je určené pre klimatickú konferenciu COP26, ktorá sa pod záštitou OSN koná v škótskom Glasgowe. Summit, ktorý sa začal 31. októbra a potrvá do 12. novembra, je považovaný za kľúčový, pretože má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií a obmedzenie tempa globálneho otepľovania.