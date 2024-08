Tuvalu: Najväčší znečisťovatelia by mali platiť za škody

Nuku'alofa/Funafuti 26. augusta (TASR) - Predstaviteľ tichomorského ostrovného štátu Tuvalu vyzval štáty s vysokým podielom emisií skleníkových plynov, aby sa podieľali na rastúcich nákladoch ostatných štátov v súvislosti so zmenou klímy. V pondelok to uviedol minister životného prostredia Tuvalu Maina Talia. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pokiaľ znečisťujete, mali by ste platiť," uviedol Talia v rozhovore pre agentúru AFP na okraj samitu samitu tichomorských štátov na ostrove Tonga. "Musíme naďalej tlačiť na krajiny, ktoré najviac znečisťujú, aby prijali potrebné opatrenia."



Tongská metropola Nuku'alofa hostí rozhovory Fóra tichomorských ostrovov (PIF), na ktorých sa okrem iných vysokopostavených delegátov zúčastňuje aj generálny tajomník OSN António Guterres.



"Nemali by sme zatvárať oči pred zmenou klímy a problémom stúpajúcich morí," povedal Talia. "Mali by sme zabezpečiť, aby krajiny, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, naďalej podporovali nielen Tuvalu, ale aj ostatné nízko položené krajiny," dodal minister, ktorý zdôraznil, že je nutné sa zaoberať hlavnou príčinou zmeny klímy, ktorou sú fosílne palivá.



Ostrovy Tuvalu sa nachádzajú v priemernej výške menej ako tri metre nad morom. Aj mierny nárast hladiny oceánov je preto pre krajinu mimoriadne závažný, pripomína AFP.



V máji Tuvalu uzavrelo dohodu s Austráliou, ktorá umožňuje všetkým 11.000 obyvateľom ostrovnej krajiny presťahovať sa do Austrálie v prípade, že ich nízko položenú domovinu zaplaví stúpajúca hladina oceánov.