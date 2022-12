TV Dožď vníma obvinenia lotyšských úradov ako nespravodlivé

Riga 6. decembra (TASR) - Ruská exilová nezávislá televízia Dožď považuje obvinenia, na ktorých základe prišla v Lotyšsku o vysielaciu licenciu, za "nespravodlivé a absurdné".



Vo svojom statuse na sociálnej sieti Twitter vedenie TV Dožď informovalo, že stanica prestane vysielať v káblovej televízii, ale zostane pôsobiť na platforme YouTube.



"Pokračujeme v práci a všetky obvinenia voči nám považujeme za nespravodlivé a absurdné," uviedla televízia Dožď po tom, ako bola lotyšskými úradmi obvinená z toho, že okrem iných údajných porušení pravidiel vo vysielaní ukázala anektovaný ukrajinský polostrov Krym ako súčasť Ruska.



Lotyšská rada pre elektronické masmédiá (NEPLP) v utorok oznámila, že televízii Dožď odobrala licenciu na vysielanie na území Lotyšska. Šéf NEPLP Ivars Abolinš dodal, že TV Dožď "prestane vysielať 8. decembra", informuje TASR.



Vo svojom statuse na sociálnej sieti Twitter Abolinš spresnil, že toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu "ohrozenia národnej bezpečnosti a verejného poriadku" Lotyšska.



Rozhodnutie NEPLP medzičasom na svojom konte na sociálnej sieti Facebook kritizoval ruský opozičný politik Lev Šlosberg.



Napísal, že ide o reakciu "na požiadavku radikálnej časti lotyšskej spoločnosti, ktorá žiada úplnú derusifikáciu mediálneho a politického priestoru krajiny", pričom "na tejto vlne sa teraz drží parlamentná väčšina, a teda aj vláda v Lotyšsku".



Šlosberg pripomenul, že TV Dožď sledovali aj Rusi žijúci v Lotyšsku a umožnilo im to uchovať si svoj jazyk a kultúru. Za najdôležitejšie Šlosberg - okrem iného - označil to, že Dožď "ukázal, že existujú aj iní Rusi, ktorí nepodporujú oficiálnu politiku Ruska".



Televízia Dožď ukončila svoje aktivity a vysielanie v Rusku krátko po tom, ako Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Podobne dopadli všetky významnejšie nezávislé médiá v Rusku: buď svoju činnosť sami pozastavili, alebo im to nariadili tamojšie úrady. Medzičasom bola TV Dožď v Rusku zaradená na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Stanica Dožď obnovila svoje vysielanie 18. júla zo štúdií v Rige. V decembri však lotyšské úrady vzniesli voči TV Dožď niekoľko výhrad, pričom jej udelili aj pokutu 10.000 eur.