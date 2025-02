TV duel Scholza s lídrom CDU Merzom sledovalo vyše 12 miliónov divákov

Berlín 10. februára (TASR) - Televíznu debatu medzi nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a jeho konzervatívnym protikandidátom Friedrichom Merzom sledovalo v nedeľu večer vyše 12 miliónov divákov. Podľa agentúry DPA to vyplýva z prvej analýzy dát, píše TASR.



Do bilancie nie sú započítaní diváci, ktorí debatu vysielanú verejnoprávnymi televíziami ARD a ZDF sledovali online na sociálnych sieťach.



Diskusia Scholza s Merzom ako dvoch najsilnejších kandidátov na post spolkového kancelára sa týkala mnohých tém vrátane spolupráce s krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (AfD), migračnej politiky a vojny na Ukrajine.



Ich predvolebný duel bol odvysielaný dva týždne pred voľbami do nemeckého spolkového parlamentu. Podľa oficiálnych údajov ho v televízii sledovalo 12,26 milióna ľudí. DPA na porovnanie doplnila, že trojstranná diskusia medzi top kandidátmi volieb v roku 2021 prilákala k TV obrazovkám 10,87 milióna divákov.



Scholz a Merz sa stretnú v televíznom štúdiu opäť túto nedeľu a debatovať budú v širšej zostave aj s líderkou AfD Alicou Weidelovou a vicekancelárom Robertom Habeckom zo strany Zelení.



Merz je lídrom konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorá s podporou 29-34 percent vedie predvolené prieskumy. Druhé miesto patrí AfD so zhruba 21 percentami, Scholzova Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) je až tretia s podporou 15–18 percent.