TV4: Ruské lietadlá vo švédskom vzdušnom priestore mali jadrové zbrane

Štokholm 30. marca (TASR) - Dve zo štyroch ruských lietadiel, ktoré 2. marca narušili švédsky vzdušný priestor neďaleko ostrova Gotland, niesli jadrové zbrane. V stredu o tom informovala švédska spravodajská stanica TV4 Nyheterna, podľa ktorej išlo zrejme o úmyselný čin s cieľom zastrašiť Švédsko.



Formácia lietadiel odštartovala z ruskej leteckej základne v Kaliningradskej oblasti. Išlo o dva taktické bombardéry typu Suchoj Su-24, ktoré sprevádzali dve stíhacie lietadlá typu Suchoj Su-27.



Narušenie švédskeho vzdušného priestoru trvalo asi minútu. Švédi k ruským strojom vyslali dve stíhačky Saab JAS 39 Gripen, ktoré narušiteľov odfotografovali. Práve z fotografií má byť podľa TV4 zrejmé, že ruské lietadlá boli vybavené jadrovými zbraňami. Švédska armáda to odmietla komentovať, no pre spravodajskú televíziu potvrdila, že narušenie vzdušného priestoru zo strany Ruska muselo byť úmyselné.



"Incident sme analyzovali a je jasné, že nemôžeme vylúčiť nesprávnu navigáciu, avšak všetko nasvedčuje tomu, že išlo o úmyselný čin. Že (Rusi) narušili švédske hranice," uviedol veliteľ švédskeho letectva Carl-Johan Edström.



Oslovený vojenský expert Stefan Ring incident pre TV4 Nyheterna zhodnotil ako ruský odkaz pre Švédsko, že Moskva disponuje jadrovými zbraňami a mohla by zvážiť aj ich použitie.



Švédsko je neutrálna krajina, ktorá nie je členom Severoatlantickej aliancie. Tamojšia premiérka Magdalena Anderssonová však v pondelok po rokovaniach s nemeckým spolkovým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne uviedla, že bezpečnostná situácia v Európe sa vplyvom Ruska mení a v jej krajine prebieha diskusia o vstupe do NATO.