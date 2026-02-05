< sekcia Zahraničie
Tvár na freske podobnú Meloniovej v rímskej bazilike prekryli
Freska, ktorá od uplynulého víkendu priťahovala pozornosť turistov aj domácich, má viditeľné už len telo – tvár cherubína prekryla hrubá vrstva farby alebo omietky.
Rím 5. februára (TASR) - Tvár cherubína na freske v Bazilike svätého Vavrinca v Lucine, ktorá sa nápadne podobala na taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, bola na žiadosť cirkevných úradov prekrytá, informovala v noci na štvrtok agentúra AP, píše TASR.
Podľa talianskeho denníka La Repubblica, ktorý fotografiu anjela s podobou Meloniovej minulú sobotu uverejnil na titulnej strane, tvár zakryl reštaurátor Bruno Valentinetti na žiadosť cirkevných úradov. Valentinetti medzičasom priznal, že tvár cherubína vytvoril podľa premiérky, dôvod však neuviedol.
Rímska diecéza aj talianske ministerstvo kultúry po zverejnení fotografie fresky spustili vyšetrovania. Pôvodný obraz cherubína pochádzal z roku 2000, ide teda o modernú maľbu, nie o historické dedičstvo. Kardinál Baldassare Reina, ktorý je pápežovým vikárom pre Rím, však zdôraznil, že politické osobnosti nemajú v cirkevnom umení miesto.
Ministerstvo kultúry po tejto udalosti stanovilo pravidlá do budúcnosti: ak správa baziliky plánuje dať namaľovať tvár anjela znova, bude potrebovať povolenie štátu, rímskej diecézy a pamiatkového úradu pre Rím, pričom žiadosť musí obsahovať náčrt budúcej podoby diela.
Valentinetti namaľoval cherubína pri renovácii kaplnky baziliky v roku 2000, keď tam bola osadená aj busta posledného talianskeho kráľa Umberta II. Anjel držal mapu Talianska a pôsobil dojmom, že pred kráľom kľačí. Po poškodení baziliky vzlínaním vody v roku 2023 bola freska obnovená a vtedy sa na nej objavila Meloniovej tvár.
Vyšetrovanie malo určiť, ako pôvodný anjel vyzeral, aby mohol byť obraz obnovený.
Meloniová brala celý incident s humorom. „Nie, rozhodne nevyzerám ako anjel,“ napísala cez víkend v príspevku na sociálnych sieťach, ktorý doplnila o smejúci sa emotikon.
