V Česku sa rúška napriek určitým zmätkom vracajú do života ľudí

Praha 25. júla (TASR) - Tvárové rúška sa vracajú do života obyvateľov Českej republiky. Od polnoci na sobotu 25. júla začala celoštátne platiť povinnosť nosiť ich na hromadných akciách nad 100 ľudí vo vnútorných priestoroch. Toto nariadenie sa týka najmä organizovaných koncertov a párty, ale platí aj pre svadby a pohreby, informuje internetová stránka televízie Nova.



V Ústeckom kraji na českom severozápade platí od sobotného rána povinnosť nosiť rúška u lekárov a v zariadeniach sociálnych služieb, podobne je to v kraji Libereckom, ležiacom v najsevernejšej časti Česka, a od pondelka aj v hlavnom meste Praha, vyratúva TV Nova.



Mnoho hajtmanov (županov) odporúča tiež nosiť rúška v MHD. To, že si každý kraj vyhlasuje svoje opatrenia a zároveň ich do toho vyhlasuje aj česká vláda, však spôsobuje zmätky. Ľuďom prekáža zlá komunikácia a nejednotnosť výrokov, kritizuje TV Nova.



Jeden deň oznámenie opatrení, ďalší deň ich odvolávanie a tretí deň oznámenie celoplošných nariadení ministrom zdravotníctva. Tak sa dá v skratke popísať postup krajov a štátu v boji proti koronavírusu v posledných dňoch, poukazuje spravodajský server tn.nova.cz.



"(Všetky tieto opatrenia) budú mať preventívny dôsledok a vychádzajú z informácií od krajských hygienických staníc," vysvetľuje však český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.