TVN24: Ján Pavol II. ako arcibiskup vedel o zneužívaní detí kňazmi

Varšava 7. marca (TASR) - Sv. Ján Pavol II. ešte ako arcibiskup v Poľsku vedel o sexuálnom zneužívaní detí kňazmi, ktorí mu boli podriadení, a snažil sa ho utajiť. S odvolaním sa na reportáž poľskej televízie TVN24 o tom v utorok informovala agentúra AP.



Televízia TVN24 uviedla prípady troch kňazov, ktorých budúci pápež, vtedy arcibiskup Karol Wojtyla, v 70. rokoch minulého storočia - po tom, ako boli obvinení zo zneužívania maloletých - presúval medzi farnosťami alebo posielal do kláštora, informuje TASR.



Jeden z nich - Boleslaw Saduš - bol poslaný do Rakúska, kde pôsobil ako farár. Wojtyla s ním udržiaval kontakt aj po tom, ako sa stal pápežom. Okrem toho bol Saduš registrovaným agentom poľskej tajnej služby s krycími menami "Kanon" a "Brodecki".



TVN24 uviedla, že jeho rakúski farníci dodnes nepoznajú skutočné dôvody, prečo bol poslaný do Rakúska. "Bolo nám povedané, že to bolo z dôvodu nedostatku kňazov...a on vedel po nemecky," povedal jeden z farníkov, Johann Schmidl, ktorý bol zároveň Sadušovým šoférom.



Dvaja z tejto trojice kňazov, Eugeniusz Surgent a Józef Loranc, si nakoniec za zneužívanie odsedeli krátke tresty odňatia slobody, uviedla televízia TVN24, keď prezentovala výsledky svojho dva a pol roka trvajúceho pátrania. Žiadny z kňazov nebol v dôsledku svojho konania zbavený kňazstva.



Televízia TVN24 citovala z dokumentov poľských tajných bezpečnostných služieb z čias komunizmu, ktoré sa snažili zdiskreditovať katolícku cirkev a mali v nej svojich informátorov.



Tieto dokumenty sa nachádzajú v archívoch štátneho Ústavu pamäti národa.



Vyšetrovanie televízie TVN24 na základe svojich zistení dospelo k záveru, že Wojtyla nepochybne vedel o pedofilných kňazoch vo svojej arcidiecéze a snažil sa ho utajiť.



Vo vysielaní TVN24 vystúpil aj novinár, ktorý písal o prípadoch zneužívania kňazmi v krakovskej diecéze a ktorý tvrdil, že Wojtyla reagoval v súlade s vtedajšími postupmi katolíckej cirkvi.



Dominikánsky mních Pawel Gužyňski v utorok pre TVN24 povedal, že dané zistenia postupne povedú k "dekonštrukcii obrazu Jána Pavla II., na ktorý sme boli doteraz zvyknutí".



Pripustil, že niektorí ľudia nemusia byť pripravení vyrovnať sa s novými faktami. Gužyňski však zdôraznil, že "neexistuje znak rovnosti medzi svätorečením a úplnou absenciou chýb, dokonca zločinov, v niečom konaní".



Poľskí cirkevní predstavitelia poverení ochranou mladistvých v utorok v komuniké uviedli, že je potrebný ďalší výskum, kým bude možné Wojtylove činy "spravodlivo posúdiť". Zdôraznili, že cirkev je pripravená vypočuť si obete zneužívania a podporiť ich.



Vyšetrovanie kanála TVN24 vyvolalo v Poľsku búrlivé reakcie: niektorí pozorovatelia ho vysmiali ako pokus ľavicových síl zničiť pamiatku Jána Pavla II.; iní požadovali, aby katolícka cirkev odhalila pravdu.



Ján Pavol II. nie je jediným pápežom, ktorý je pod drobnohľadom v súvislosti s riešením problému sexuálne "predátorských" kňazov.



Aj jeho nástupcovi Benediktovi XVI., ktorý zastával oveľa prísnejší postoj a kvôli zneužívaniu maloletých zbavil kňazstva stovky duchovných, sa správe vypracovanej na objednávku katolíckej cirkvi v Nemecku vyčíta, že v čase, keď bol mníchovským biskupom, riešil štyri prípady pedofílie.



Obvinenia, že ako biskup nereagoval na prípady zneužívania detí kňazmi vo svojej rodnej Argentíne i v Čile, boli adresované aj súčasnému pápežovi Františkovi.



Komentátori poznamenali, že hierarchia katolíckej cirkvi sa väčšinou snažila chrániť imidž inštitúcie, čomu dávala prednosť pred potrebami obetí pedofilov z radov duchovných.