TVN24: Zelenskyj cestoval do Poľska vlakom, do USA odletel z Rzeszówa

Kyjev 21. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v stredu absolvuje návštevu Spojených štátov, cestoval do Poľska vlakom. Poľská televízna stanica TVN24 zachytila vo videu okamih, keď Zelenskyj dorazil do mesta Przemyšl neďaleko poľsko-ukrajinských hraníc. TASR správu prevzala zo stanice CNN.



Zelenskyj následne nastúpil do bieleho osobného auta a čakal na odjazd konvoja vozidiel. Podľa TVN24 odletel do Washingtonu z letiska v poľskom meste Rzeszów. Bolo ho vidieť v prítomnosti americkej veľvyslankyne na Ukrajine Bridget Ann Brinkovej. Zverejnené video bolo z bezpečnostných dôvodov čiastočne zahmlené.



Zelenskyj sa v stredu plánuje stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom a lídrami Kongresu USA. Ide o jeho prvú zahraničnú cestu od konca februára, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.



"Cestujem do USA s cieľom posilniť odolnosť a obranyschopnosť Ukrajiny. Konkrétne budem diskutovať o spolupráci medzi Ukrajinou a USA. Budem mať prejav v Kongrese a viacero bilaterálnych stretnutí," napísal Zelenskyj v stredu ráno na sociálnej sieti Twitter.