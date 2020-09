Mulan čelí kritike, niektorí diváci film bojkotujú

Los Angeles 8. septembra (TASR) - Tvorcovia nového amerického filmu Mulan čelia kritike za to, že nakrúcali niektoré scény v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, kde podľa mnohých skupín bojujúcich za ľudské práva dochádza k systematickému utláčaniu a zatýkaniu moslimskej menšiny Ujgurov. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Nový film z produkcie spoločnosti Walt Disney sa objavil v kinách a v streamovacej službe Disney+ minulý piatok.



Záverečné titulky tejto snímky obsahujú "špeciálne poďakovanie", v ktorom jeho tvorcovia ďakujú ôsmim čínskym vládnym orgánom vrátane úradu pre verejnú bezpečnosť mesta Turfan a oddeleniu propagandy ústredného výboru čínskej komunistickej strany v Sin-ťiangu.



Úrad pre verejnú bezpečnosť mesta Turfan je podľa nemeckého odborníka na Čínu Adriana Zenza zodpovedný za výstavbu pracovných táborov, ktoré slúžia na "prevýchovu" Ujgurov. Zenz pre britskú stanicu BBC uviedol, že "prevýchova" členov tejto menšiny prebieha už aspoň od roku 2013.



Ľudskoprávne skupiny, akademici a novinári odhalili v ostatných mesiacoch rozsiahle potláčanie ľudských práv ujgurských a kazašských moslimov v Sin-ťiangu - vrátane hromadných internácií, sterilizácií, nútených prác, obmedzení pohybu a potláčania ich vierovyznania. Mnohí užívatelia sociálnych sietí preto vyzývajú na bojkot nového filmu.



"Je to veľmi problematické a neospravedlniteľné. Existujú jasné dôkazy, ktoré poukazujú na to, čo sa v Sin-ťiangu deje," povedal pre AFP čínsky umelec a disident Badiucao (v slovenskom prepise Pa-tiou-cchao), žijúci v austrálskom meste Melbourne.



Pa-tiou-cchao medzičasom pripravuje satirický animovaný film, v ktorom hlavnú postavu filmu Mulan zobrazí ako členku stráže v jednom z internačných táborov v Sin-ťiangu.



Premiéra filmu bola pôvodne naplánovaná na marec, ale v dôsledku koronakrízy ju tvorcovia preložili na september.



Ujguri sú turkotatárske etnikum s približne 12 miliónmi obyvateľov prevažne moslimského vierovyznania. Žijú v severozápadnej Číne a Peking ich obviňuje zo separatizmu. Podľa organizácie Human Rights Watch je v súčasnosti na "prevýchove" v čínskych pracovných táboroch vyše milióna Ujgurov.



Čína podľa BBC tvrdí, že v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang bojuje so separatizmom, s terorizmom a extrémizmom a že zmienené tábory sú dobrovoľné školy pre výcvik proti extrémizmu.