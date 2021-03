Tvorcovia Sputnika spochybňujú nestrannosť EMA, žiadajú ospravedlnenie

Prečítajte si aj: Rusko sa dohodlo na výrobe vakcíny Sputnik V v Taliansku



Moskva 9. marca (TASR) - Tvorcovia ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V spochybnili v utorok nestrannosť Európskej agentúry pre lieky (EMA) po tom, čo tento európsky regulačný úrad vyzval členské štáty EÚ, aby teraz neschvaľovali používanie ruskej vakcíny. Rusi žiadajú aj ospravedlnenie. Informácie priniesla v utorok tlačová agentúra Reuters.Christa Wirthumerová-Hocheová zo správnej rady EMA v diskusnej relácii rakúskej televízie ORF 7. marca povedala, že krajinám EÚ odporúča nedať Sputniku štátne povolenie na núdzové použitie, kým ešte EMA posudzuje bezpečnosť a účinnosť ruskej očkovacej látky.napísali na oficiálnom účte Sputnika na Twitteri odborníci, ktorí vakcínu vyvinuli.uviedli ruskí tvorcovia.Dodali, že ich očkovacia látka už bola schválená v 46 štátoch.napísali tvorcovia Sputnika.Vakcínu už schválili alebo ju posudzujú na schválenie v troch členských štátoch EÚ - v Maďarsku, na Slovensku a Česku, píše Reuters. Predstavitelia EÚ vyhlásili, že Brusel by mohol začať rokovania s výrobcom ruskej vakcíny, keď o to požiadajú najmenej štyri členské krajiny.Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu priamych investícií (RDIF), ktorý obchoduje so Sputnikom na zahraničnom trhu, povedal v nedeľu pre taliansku televíziu, že spolupracujú s farmaceutickou spoločnosťou Adienne, ktorá bude vyrábať vakcínu v Taliansku.Reuters priniesol v utorok správu, že Ruský fond priamych investícií (RDIF) skutočne podpísal dohodu s farmaceutickou spoločnosťou Adienne Pharma&Biotech o výrobe vakcíny v Taliansku. Reuters sa pritom odvolal na oznámenie taliansko-ruskej obchodnej komory.Podľa komory tento krok pripraví pôdu pre vytvorenie prvého závodu na výrobu Sputnika v Európe. Výroba vakcíny by sa mala začať v júni a do konca roka by sa v Taliansku mohlo vyrobiť desať miliónov dávok Sputniku.EMA tento mesiac už skôr oznámila, že bude posudzovať údaje z prebiehajúcich skúšok tejto vakcíny dovtedy, kým nebude mať dostatok dôkazov pre oficiálnu žiadosť o povolenie na uvedenie na trh.