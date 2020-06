Pre protesty odstránili z počítačovej hry Fortnite policajné autá

Washington 22. júna (TASR) – Tvorcovia celosvetovo známej online počítačovej hry Fortnite z nej v dôsledku obáv zo súčasnej vlny protestov proti rasovej diskriminácii a policajnej brutalite v USA odstránili policajné autá. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.



Tvorcovia videohry spustili jej novú verziu bez policajných áut minulý týždeň. „Netvrdím, že ide o nejakú formu vyjadrenia politického názoru. Myslím si, že len citlivo reagujeme na problémy, s ktorými sa stretáva mnoho ľudí z nášho publika," citoval denník The Wall Street Journal osobu oboznámenú s vývojom videohry. Spoločnosť Epic Games, ktorá túto videohru vyvíjala, zatiaľ situáciu nekomentovala.



V hre Fortnite musia hráči prežiť vo virtuálnom prostredí hľadaním zbraní a zdrojov, ako aj eliminovaním ostatných protivníkov. Ide o jednu z najpopulárnejších hier na svete so stámiliónmi hráčov.



Smrť Afroameričana Georgea Floyda po policajnom zákroku vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré prerástli do násilností. Floyd ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Zatknutý sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho.