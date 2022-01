Poľská televízia: Rusko presunulo vojenskú techniku k hraniciam

Varšava 26. januára (TASR) - Spravodajský kanál verejnoprávnej Poľskej televízie TVP Info v stredu upozornil, že Rusko presúva svojich vojakov do blízkosti ukrajinskej hranice a že jedna dodávka vojenskej techniky skončila v bieloruskom meste Brest neďaleko hranice s Poľskom. Informácie priniesla aj poľská tlačová agentúra PAP.



"Najnovšia správa na webe investigatívnej organizácie Conflict Intelligence Team (CIT) uvádza, že vojenská technika, predtým sa nachádzajúca v ruskom meste Briansk, dorazila železnicou do Brestu, mesta ležiaceho 50 kilometrov od Ukrajiny a na štátnej hranici s Poľskom," napísal kanál na svojom webe TVP.Info.



Brest má dôležitú polohu blízko hraníc troch krajín: Bieloruska, Poľska a Ukrajiny. Je to tiež významná križovatka železničnej a cestnej dopravy a prístav na rieke Muchavec.



Moskva v posledných mesiacoch zhromaždila blízko ukrajinských hraníc desaťtisíce vojakov a vyvolala tým na Západe obavy, že pripravuje inváziu na Ukrajinu.